Об этом сообщают российские СМИ. В то же время Шойгу точно не уточнил, какие именно были потери в армии оккупантов во время штурмов Авдеевки, передает 24 Канал.
К теме Воины ССО ВСУ показали кадры обороны Авдеевского коксохима: каким был завод до прихода оккупантов
Шойгу в очередной раз солгал о потерях россиян под Авдеевкой
Министр обороны России отметил, что наступательные действия армии после захвата Авдеевки продолжаются на запад и якобы "освобождено 72 квадратных километра территории". Именно "освобождением" захватчики называют оккупацию нашей земли.
Шойгу также отметил, что в целом операция по "освобождению" города "войдет в учебники Минобороны". Правда, неизвестно, какие "успехи" выполнения взятия Авдеевки имел в виду: потери, больше чем за 10 лет войны советской армии в Афганистане, или оккупацию руин ранее цветущего украинского города.
К слову, уже через несколько часов сообщение с "минимальными потерями" Шойгу исчезло из российских СМИ. Очевидно пропагандисты его удалили, однако неизвестно, по какой причине.
Россия положила более 47 тысяч солдат за Авдеевку
- Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский подвел итоги потерь, которые понес враг в битве за Авдеевку. За более чем 4 месяца оккупанты потеряли более 47 тысяч своих граждан.
- Кроме того, в битве за Авдеевку российское командование положило 364 танка, 248 артиллерийских систем и 748 боевых бронированных машин. Также оккупанты потеряли 5 своих самолетов в районе Авдеевки.
- Более того, OSINT-аналитики также проанализировали потери россиян по фото и видео, что разместили в открытых источниках. В общем, на фото или видео попали 666 уничтоженных российских единиц техники.
- Аналитики также подчеркнули, что ВСУ сожгли за несколько месяцев под Авдеевкой российскую танковую дивизию. Кроме того, оккупанты потеряли много модификаций своей модернизированной техники под этим городом.
- Стоит отметить, что украинские военные отошли из Авдеевки 17 февраля по приказу главнокомандующего ВСУ. Генерал Александр Сырский отметил, что это необходимо во избежание окружения города и сохранения жизней наших военных.