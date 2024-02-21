Дані про втрати поки не остаточні. Водночас російські телеграм-канали поширили фото з місця удару, і кадри говорять самі про себе.

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"Всю роту роз***рили, по ходу 4-та. Та там п*зда народу. Просто п**дець, дві роти на х*й", – описує свої враження окупант з місця подій на одному з поширених відео.

Повідомляють, що російська армія могла втратити відразу три роти.

"Три роти росіян чекали на прибуття командувача 29-ї армії Східного військового округу, генерал-майора Олега Мойсеєва і дочекалися HIMARS", – пише Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя.

Три роти росіян знищено одним ударом

Російська служба ВВС пише, що в момент удару на полігоні на шикуванні перебували військовослужбовці 36-ї гвардійської мотострілецької бригади (військова частина 06705), постійним місцем дислокації якої є місто Борзя Забайкальського краю.

У момент удару військовослужбовці 4, 5 та 6-ї роти цієї бригади були вишикувані на полігоні та чекали на прибуття командувача 29-ї армії Східного військового округу, генерал-майора Олега Мойсеєва.

"Вишикували в чистому полі командири", – цитує видання російського вояку, який вижив і був на місці події.

Видання зазначає, що має більше ніж 10 фотографій та відеозаписів з полігону, зроблених одразу після удару, на яких зображено десятки загиблих.

Загалом, за різними оцінками, у тому числі самих військовослужбовців 36-ї бригади, внаслідок удару могли загинути щонайменше 60 людей,

– ідеться у статті.



Внаслідок удару загинули десятки російських окупантів / Фото росЗМІ

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Що відомо про удар

Імовірно, ЗСУ завдали удар близько 9:00 у вівторок, 20 лютого, по полігону, який розташований в Трудівському (Волноваський район, Донецька область).

На цьому полігоні відбувалося навчання військовослужбовців 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади, а ракетний удар стався в момент, коли солдатів вишикували в очікуванні високопоставленого чиновника.