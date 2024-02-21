Загальні втрати російської армії перевищили 406 тисяч особового складу. Варто наголосити, що ця статистика може мати похибки, адже підрахувати точку кількість ліквідованих окупантів в умовах активних бойових дій дуже складно.

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Актуальні втрати противника

Отже, від 24 лютого 2022 року російська армія втратила близько 406 080 своїх військових у війні проти України.

Також ворог втратив тисячі одиниць техніки:

танків – 6 516,

бойових броньованих машин – 12 338,

артилерійських систем – 9 826,

РСЗВ – 992,

засобів ППО – 678,

літаків – 338,

гелікоптерів – 325,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7 560,

крилатих ракет – 1 903,

кораблів та катерів – 25,

підводних човнів – 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 861,

спеціальної техніки – 1 558.



Втрати ворога станом на 21 лютого / Генштаб

ЗСУ знищили ще один ворожий літак

У Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу наші воїни знищили ще 13 ворожих танків, 70 бойових броньованих машин, 53 одиниці артилерійських систем, 4 РСЗВ, 3 засоби ППО, 39 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилату ракету, 56 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 7 одиниць спеціальної техніки.

Ба більше, цього ж ранку, 21 лютого, командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що захисники збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Екіпаж окупантів загинув.

Цей літак не встиг увійти у статистику Генштабу. Ймовірно, +1 до літаків буде вже у четвер 22 лютого.

Варто зазначити, що це вже сьомий знищений російський літак за тиждень.