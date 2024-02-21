Общие потери российской армии превысили 406 тысяч личного состава. Стоит отметить, что эта статистика может иметь погрешности, ведь подсчитать точное количество ликвидированных оккупантов в условиях активных боевых действий очень сложно.

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Актуальные потери противника

Итак, от 24 февраля 2022 года российская армия потеряла около 406 080 своих военных в войне против Украины.

Также враг потерял тысячи единиц техники:

танков – 6 516,

боевых бронированных машин – 12 338,

артиллерийских систем – 9 826,

РСЗО – 992,

средств ПВО – 678,

самолетов – 338,

вертолетов – 325,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 560,

крылатых ракет – 1 903,

кораблей и катеров – 25,

подводных лодок – 1,

автомобильной техники и автоцистерн – 12 861,

специальной техники – 1 558.



Потери врага по состоянию на 21 февраля / Генштаб

ВСУ уничтожили еще один вражеский самолет

В Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки наши воины уничтожили еще 13 вражеских танков, 70 боевых бронированных машин, 53 единицы артиллерийских систем, 4 РСЗО, 3 средства ПВО, 39 БпЛА оперативно-тактического уровня, 1 крылатую ракету, 56 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 7 единиц специальной техники.

Более того, этим же утром, 21 февраля, командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил, что защитники сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Экипаж оккупантов погиб.

Этот самолет не успел войти в статистику Генштаба. Вероятно, +1 к самолетам будет уже в четверг 22 февраля.

Стоит отметить, что это уже седьмой уничтоженный российский самолет за неделю.