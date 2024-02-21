Общие потери российской армии превысили 406 тысяч личного состава. Стоит отметить, что эта статистика может иметь погрешности, ведь подсчитать точное количество ликвидированных оккупантов в условиях активных боевых действий очень сложно.
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Актуальные потери противника
Итак, от 24 февраля 2022 года российская армия потеряла около 406 080 своих военных в войне против Украины.
Также враг потерял тысячи единиц техники:
- танков – 6 516,
- боевых бронированных машин – 12 338,
- артиллерийских систем – 9 826,
- РСЗО – 992,
- средств ПВО – 678,
- самолетов – 338,
- вертолетов – 325,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 560,
- крылатых ракет – 1 903,
- кораблей и катеров – 25,
- подводных лодок – 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 12 861,
- специальной техники – 1 558.
Потери врага по состоянию на 21 февраля / Генштаб
ВСУ уничтожили еще один вражеский самолет
В Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки наши воины уничтожили еще 13 вражеских танков, 70 боевых бронированных машин, 53 единицы артиллерийских систем, 4 РСЗО, 3 средства ПВО, 39 БпЛА оперативно-тактического уровня, 1 крылатую ракету, 56 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 7 единиц специальной техники.
Более того, этим же утром, 21 февраля, командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил, что защитники сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Экипаж оккупантов погиб.
Этот самолет не успел войти в статистику Генштаба. Вероятно, +1 к самолетам будет уже в четверг 22 февраля.
Стоит отметить, что это уже седьмой уничтоженный российский самолет за неделю.