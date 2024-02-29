В Єврокомісії вважають, що погрози Путіна застосувати ядерну зброю проти України та Заходу є частиною політичної кампанії перед президентськими виборами. Загалом виступ диктатора перед парламентом Росії є черговою брехнею для російського народу. Про це заявив речник Єврокомісії з питань зовнішньої політики Петер Стано, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.

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Путін несе відповідальність

За словами речника, цю промову варто розглядати в контексті майбутніх президентських виборів. Крім того, Путін намагається відвести свою провину від початку війни в Україні.

В Єврокомісії вважають, що російський диктатор відверто бреше народу.

Він несе відповідальність за всі наслідки – внутрішні в Росії, регіональні в Україні, а також глобальні на світовій арені. Тому, звичайно, всі ці погрози ядерною зброєю абсолютно неприйнятні й недоречні,

– сказав Пітер Стано.

Він додав, що російська нація живе під залізним ковпаком та репресіями, які нагадують часи Сталіна. Після нападу на Україну довіра до Росії повністю зруйнована, а сама агресія стала провалом для Москви.

Речник Єврокомісії наголосив, що зі свого боку ЄС буде робити все, аби війна закінчилась для Росії поразкою.

Диктатор не вперше погрожує застосуванням ядерної зброї