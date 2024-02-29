В Єврокомісії вважають, що погрози Путіна застосувати ядерну зброю проти України та Заходу є частиною політичної кампанії перед президентськими виборами. Загалом виступ диктатора перед парламентом Росії є черговою брехнею для російського народу. Про це заявив речник Єврокомісії з питань зовнішньої політики Петер Стано, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.
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Путін несе відповідальність
За словами речника, цю промову варто розглядати в контексті майбутніх президентських виборів. Крім того, Путін намагається відвести свою провину від початку війни в Україні.
В Єврокомісії вважають, що російський диктатор відверто бреше народу.
Він несе відповідальність за всі наслідки – внутрішні в Росії, регіональні в Україні, а також глобальні на світовій арені. Тому, звичайно, всі ці погрози ядерною зброєю абсолютно неприйнятні й недоречні,
– сказав Пітер Стано.
Він додав, що російська нація живе під залізним ковпаком та репресіями, які нагадують часи Сталіна. Після нападу на Україну довіра до Росії повністю зруйнована, а сама агресія стала провалом для Москви.
Речник Єврокомісії наголосив, що зі свого боку ЄС буде робити все, аби війна закінчилась для Росії поразкою.
Диктатор не вперше погрожує застосуванням ядерної зброї
- У жовтні 2023 року Кремль відкликав ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ). Росія заявила, що нібито змушена піти на цей крок буцімто через політику США.
- Перед цим Росія розмістила ядерну зброю в Білорусі. Наприкінці літа 2023 року очільник української розвідки підтвердив, що Кремль вже розмістив в Білорусі тактичну ядерну зброю. Тоді ж Кирило Буданов запевнив, що погрози застосування ядерної зброї – це частина "великої геополітичної гри".
- Ба більше, наприкінці жовтня у Кремлі заявили, що провели тренування із завдання масованого ядерного удару "у відповідь". Начальник російського генштабу Валєрій Герасимов доклав Путіну, що нібито до тренувань залучали мобільну установку "Ярс", атомний підводний човен та два стратегічні ракетоносці.