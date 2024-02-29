Россияне поняли, что из них снова пытаются сделать “дураков”. Поэтому в комментариях к заявлениям Путина они не скрывали “восхищения” его инициативой.
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Что наговорил диктатор
Так, глава Кремля отметил, что сейчас бедность касается 9 процентов российского населения, а среди многодетных семей эта цифра достигает 30 процентов. Путин сообщил, что поручил чиновникам до 2030 года снизить эти цифры до 7 и 12 процентов соответственно. В частности, по словам диктатора, государство якобы планирует выделять дополнительные средства для поддержки семей.
Обычные россияне не замедлили с реакцией. Они разоблачили Путина во лжи и назвали его сказочником.
- Он несколько раз в год ставит эту задачу. Кажется, она не решаема.
- Расстреливать будет бедных?
- Не убивайте бедных
- П*зд*н сказочник
- Он только недавно говорил, что люди живут хорошо. Откуда опять бедные взялись?
- Несколько лет назад уже говорил, что в России ожидается колоссальный рост уровня жизни.
- Кто людей до нищеты довел, интересно?
- Я с вилкой сижу, лапшу с ушей снимать приготовилась.
- После слов про 9 процентов бедных выключил трансляцию.
- У нас цены должны снижаться, а они постоянно растут, какая нахр*н* стабильность. 24 года сказок.
- Что наша власть знает о бедности?
Россияне в "восторге" от путининских планов: скриншот соцсети
Путин "хочет", чтобы россияне дольше жили
Более того, в планах Путина – запустить проект "Длительная и активная жизнь" с целью увеличить продолжительность жизни граждан. К 2030 году планируется, что средняя продолжительность жизни россиян увеличится до 78 лет. А дальше государство хочет выйти на цифру 80 плюс.
Эта идея тоже не нашла поддержки у электората. В частности, россияне припомнили Путину за его обещание не повышать пенсионный возраст, которого он, в конце концов, не сдержал.
Поэтому некоторые из жителей страны – агрессорки предположили, что проект нужен бессменному президенту для того, чтобы еще раз повысить пенсионный возраст.
- Это для того, чтобы еще раз повысить пенсионный возраст и сразу в гроб.
- Можно вообще пенсии забрать. Дольше будут работать, активно продлится жизнь.
- Он, наверное, в другом мире живет. Он, что хочет, чтобы до 80 лет работали?
Что еще сказал Путин в послании:
- Глава Кремля заявил, что что готов к диалогу с США по стратегической стабильности. В то же время он обвинил Вашингтон, что он обманывает, когда заявляет, что тоже стремится к переговорам. Путин назвал США враждебными и лицемерными.
- Путин также поднял вопрос отправки войск союзников в Украину. Он пригрозил "трагическими последствиями" для интервентов.
- Также российский диктатор пел дифирамбы оккупационной армии, которая якобы "наступает" и "бережет людей".