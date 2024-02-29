Россияне поняли, что из них снова пытаются сделать “дураков”. Поэтому в комментариях к заявлениям Путина они не скрывали “восхищения” его инициативой.

Смотрите также Последствия для интервентов будут трагические, – Путин о возможной отправке войск Запада в Украину

Что наговорил диктатор

Так, глава Кремля отметил, что сейчас бедность касается 9 процентов российского населения, а среди многодетных семей эта цифра достигает 30 процентов. Путин сообщил, что поручил чиновникам до 2030 года снизить эти цифры до 7 и 12 процентов соответственно. В частности, по словам диктатора, государство якобы планирует выделять дополнительные средства для поддержки семей.

Обычные россияне не замедлили с реакцией. Они разоблачили Путина во лжи и назвали его сказочником.

Он несколько раз в год ставит эту задачу. Кажется, она не решаема.

Расстреливать будет бедных?

Не убивайте бедных

П*зд*н сказочник

Он только недавно говорил, что люди живут хорошо. Откуда опять бедные взялись?

Несколько лет назад уже говорил, что в России ожидается колоссальный рост уровня жизни.

Кто людей до нищеты довел, интересно?

Я с вилкой сижу, лапшу с ушей снимать приготовилась.

После слов про 9 процентов бедных выключил трансляцию.

У нас цены должны снижаться, а они постоянно растут, какая нахр*н* стабильность. 24 года сказок.

Что наша власть знает о бедности? Россияне в "восторге" от путининских планов: скриншот соцсети

Путин "хочет", чтобы россияне дольше жили

Более того, в планах Путина – запустить проект "Длительная и активная жизнь" с целью увеличить продолжительность жизни граждан. К 2030 году планируется, что средняя продолжительность жизни россиян увеличится до 78 лет. А дальше государство хочет выйти на цифру 80 плюс.

Эта идея тоже не нашла поддержки у электората. В частности, россияне припомнили Путину за его обещание не повышать пенсионный возраст, которого он, в конце концов, не сдержал.

Поэтому некоторые из жителей страны – агрессорки предположили, что проект нужен бессменному президенту для того, чтобы еще раз повысить пенсионный возраст.

Это для того, чтобы еще раз повысить пенсионный возраст и сразу в гроб.

Можно вообще пенсии забрать. Дольше будут работать, активно продлится жизнь.

Он, наверное, в другом мире живет. Он, что хочет, чтобы до 80 лет работали?

Что еще сказал Путин в послании: