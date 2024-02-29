Путин в послании к Федеральному собранию Россия заявил, что Москва готова к переговорам по стратегической стабильности с Вашингтоном.

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При этом он дал понять, что такие переговоры вряд ли возможны, пока США планируют "нанести нам стратегическое поражение".

По словам Путина, такие переговоры могут пройти "в едином комплексе" с другими вопросами. Вероятно, он имел в виду войну в Украине.

Он также опроверг, что Россия планирует размещать ядерное оружие в космосе, о чем заявляли американцы.