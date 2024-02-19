Екатерина Мизулина является довольно известной в России женщиной, которая возглавляет Лигу безопасного интернета и фактически занимается блокированием доступа граждан России к правдивой информации. В то же время председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова сказала 24 Каналу, что Мизулина похожа на еще одну любовницу Путина – Светлану Кривоногих, которая вероятно является матерью его дочери.

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Соответствует вкусу Путина

Романова отмечает, что Путин несмотря на свой возраст, еще может себе многое позволить.

Катя Мизулина, выглядит как "барби" и абсолютно соответствует вкусу Путина. Не будем эйджистами, ему 71 год, он мужчина "в полном расцвете сил". Мизулиной – 39 лет, она исключительно за "традиционные ценности", так же как и Алина Кабаева, и у нее также нет семьи,

– подчеркнула она.

Екатерина Мизулина является дочерью политика и депутата госдумы Елены Мизулиной, известной своей пропутинской позицией и антиукраинскими высказываниями. Сама Екатерина внесена в санкционный список Евросоюза за "систематические нарушения свободы выражения мнения" и осуществление цензуры.

Кстати. Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины инициировало введение против Мизулиной международных санкций за "пропаганду путинского режима и поддержку войны против Украины".

Информации о возможном романе Путина и Мизулиной рано или поздно выйдет наружу, так же как и детали других романов главы Кремля. Хотя неизвестно, серьезные отношения у него с Мизулиной или нет, но они так или иначе влияют на политическую жизнь в России.

Дело не в новых фаворитках, а в том, что Путин может себе позволить абсолютно все. Ему плевать, что об этом думают избиратели, потому что нет избирателей, есть верноподданные. Он точно знает, что никогда не умрет и историю его царствования он будет всегда писать сам,

– уверена глава благотворительного фонда "Русь сидящая".

Путин всегда говорит о важности соблюдения традиционных семейных ценностей в России, однако на самом дела сам не придерживается их.

"Он может позволить себе все что угодно – разных любовниц, разного ранга. Человек, который проповедует традиционные ценности сам не собирается жить в соответствии с ними. И Путин это демонстрирует", – подчеркнула Ольга Романова.

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