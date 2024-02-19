Екатерина Мизулина является довольно известной в России женщиной, которая возглавляет Лигу безопасного интернета и фактически занимается блокированием доступа граждан России к правдивой информации. В то же время председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова сказала 24 Каналу, что Мизулина похожа на еще одну любовницу Путина – Светлану Кривоногих, которая вероятно является матерью его дочери.
Читайте также Старик и Карлсон: пошаговый разбор всего исторического бреда Путина в провальном интервью
Соответствует вкусу Путина
Романова отмечает, что Путин несмотря на свой возраст, еще может себе многое позволить.
Катя Мизулина, выглядит как "барби" и абсолютно соответствует вкусу Путина. Не будем эйджистами, ему 71 год, он мужчина "в полном расцвете сил". Мизулиной – 39 лет, она исключительно за "традиционные ценности", так же как и Алина Кабаева, и у нее также нет семьи,
– подчеркнула она.
Екатерина Мизулина является дочерью политика и депутата госдумы Елены Мизулиной, известной своей пропутинской позицией и антиукраинскими высказываниями. Сама Екатерина внесена в санкционный список Евросоюза за "систематические нарушения свободы выражения мнения" и осуществление цензуры.
Информации о возможном романе Путина и Мизулиной рано или поздно выйдет наружу, так же как и детали других романов главы Кремля. Хотя неизвестно, серьезные отношения у него с Мизулиной или нет, но они так или иначе влияют на политическую жизнь в России.
Дело не в новых фаворитках, а в том, что Путин может себе позволить абсолютно все. Ему плевать, что об этом думают избиратели, потому что нет избирателей, есть верноподданные. Он точно знает, что никогда не умрет и историю его царствования он будет всегда писать сам,
– уверена глава благотворительного фонда "Русь сидящая".
Путин всегда говорит о важности соблюдения традиционных семейных ценностей в России, однако на самом дела сам не придерживается их.
"Он может позволить себе все что угодно – разных любовниц, разного ранга. Человек, который проповедует традиционные ценности сам не собирается жить в соответствии с ними. И Путин это демонстрирует", – подчеркнула Ольга Романова.
Больше о личной жизни Путина
- Хотя глава Кремля тщательно скрывает свои отношения с женщинами, некоторая информация выходит наружу.
- Так, журналисты нашли бывшую любовницу Путина Светлану Кривоногих, которая имеет активы в размере 1,1 миллиарда российских рублей и владеет роскошной недвижимостью.
- С Путиным она познакомилась еще в 1990-е, еще до его избрания президентом. Завершились их отношения, вероятно, в конце 2010-х. Женщина в 2003 году родила дочь, которая носит отчество – Владимировна. Сегодня 20-летняя девушка живет под другой фамилией и ведет аккаунты под вымышленным именем. Журналистам удалось получить фото вероятной дочери Путина, и судя по ним она очень похожа на главу Кремля.
- В то же время, еще одна любовница Путина – бывшая гимнастка Алина Кабаева – в последнее время выглядит не лучшим образом. Она наверняка злоупотребляет пластическими операциями, потому что ее лицо выглядело раздутым.
- Путин также не афиширует своих сыновей от Кабаевой. Источники в Кремле сообщали, что гимнастка родила первого сына в 2015 году, а второго – в 2019 году. Однако по другим данным, в 2019 году у Кабаевой на свет появились якобы близнецы.
- Также в 2023 году в сети распространялась информация о якобы еще одной беременности Кабаевой. Вроде бы она вынашивала дочь от Путина, а он почему-то не был этим доволен.