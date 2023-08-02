По словам СМИ, кроме двух дочерей от первого брака и одной внебрачной дочери, у российского диктатора есть еще сыновья от гимнастки Алины Кабаевой, которую называют его любовницей. Также она регулярно появляется на публике с перстеником на безымянном пальце.

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Что известно о сыновьях Путина

Одни источники утверждают, что олимпийская чемпионка родила кремлевскому вождю их первого общего ребенка в 2015 году, а затем еще одного – в 2019-м. Другие заявляют, что в 2019 году на свет родился не один сын Путина, а сразу два – близнецы.

Впервые новость о возможных романтических отношениях Путина и Кабаевой появилась в газете "Московский корреспондент" в 2008 году, после чего издание очень быстро закрыли. В Кремле продолжают отрицать любую связь между президентом и гимнасткой. Между тем, эксчемпионка быстро и уверенно получает руководящие должности в крупных российских корпорациях.

Известно, что первого сына Кабаева родила в одной из самых дорогих клиник в мире, в швейцарском городе Лугано. Как раз незадолго до родов, в сентябре 2014 года спортсменка завершила депутатскую деятельность в Госдуме России и заняла должность председателя совета директоров холдинга "Национальная медиагруппа". Спустя некоторое время после этого она не появлялась на публике. Интересно, что именно в этом году Путин расстался со своей женой Людмилой Шкребневой после 30 лет брака.

Второй раз Кабаева рожала уже в Москве. СМИ пишут, что место рождения ребенка было "решением президента". Сын диктатора родился в 2019 году, но некоторые инсайдеры утверждают, что это были близнецы. Путин на родах не присутствовал.

Алина имеет отношения с Путиным. Их дети – двое сыновей – дети Путина. Алина не имела других отношений. Это было бы слишком опасно для нее,

– сообщают анонимные инсайдеры в Daily Mail.

Также в сети появились фото Кабаевой с двумя маленькими мальчиками на ледовом шоу Алексея Немова в московском дворце "Мегаспорт". Однако доказательств, что это ее сыновья, пока нет.



Вероятные сыновья Путина / фото РосСМИ

Кабаева снова беременна

Недавно в сети появилась информация, что спортсменка еще раз забеременела от Путина. Более того, инсайдеры утверждают, что олимпийская чемпионка вынашивает девочку, что почему-то очень не понравилось Путину.