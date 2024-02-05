Осведомленность, критичность и правда, которую могут случайно узнать россияне, вместо привычной им пропаганды, может стать адом разве что для Кремля.

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Россия входит в тройку мировых лидеров по количеству загрузок приложений, позволяющих обходить блокировки. Опять же, все из-за пропаганды и ограничения свободы слова.

С начала полномасштабного вторжения в Украину в Кремле решили внести в черный список десятки ресурсов, как якобы угрозу для госбезопасности.

А с помощью VPN россиянам удавалось посещать заблокированные площадки. И, поскольку VPN в Кремле считают буквально "врагом госбезопасности", российские чиновники начнут блокировать эти сервисы.

Какие сервисы будут недоступны россиянам

Речь о VPN-сервисах, обеспечивающих доступ, в том числе и к социальным сетям: Instagram, Facebook, а также YouTube. По мнению российских властей, ограничить доступ к этим платформам особенно важно.

Интересно, что в России даже есть "Лига безопасного интернета", ее руководитель Екатерина Мизулина посетила школьников в Екатеринбурге со своими пропагандистскими нарративами. На встрече с детьми она промывала им мозги, что интернет – это зло и буквально "портал в ад".

Заявила, что сервисы воруют информацию пользователей, а потому факт запрета VPN в России является просто благом для них.

"VPN, особенно бесплатный, – это ваш портал в ад. Потому что ваши данные выкачиваются из устройства бесконечно", – заявила Мизулина.

При этом она заявила, что ограничить все VPN-сервисы властям не удастся, но они заблокируют самые крупные.

Мизулина назвала VPN порталом в ад: видео

Заметьте! Аналитики считают, что особый контроль над интернетом в России будет установлен накануне президентских выборов в марте 2024 года.