Катєрина Мізуліна є доволі відомою в Росії жінкою, яка очолює Лігу безпечного інтернету і фактично займається бокуванням доступу громадян Росії до правдивої інформації. Водночас голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова сказала 24 Каналу, що Мізуліна схожа на ще одну коханку Путіна – Світлану Кривоногих, яка ймовірно є матір'ю його доньки.

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Відповідає смаку Путіна

Романова зазначає, що Путін попри свій вік, ще може собі багато чого дозволити.

Катя Мізуліна, виглядає як "барбі" та абсолютно відповідає смаку Путіна. Не будемо ейджистами, йому 71 рік, він чоловік "в повному розквіті сил". Мізуліній – 39 років, вона виключно за "традиційні цінності", так само як і Аліна Кабаєва, і в неї також немає сім'ї,

– підкреслила вона.

Катєрина Мізуліна є донькою політика та депутата держдуми Єлєни Мізуліною, відомою своїми пропутінською позицією та антиукраїнськими висловлюваннями. Сама Катєрина внесена до санкційного списку Євросоюзу за "систематичні порушення свободи вираження думки" та здійснення цензури.

До речі. Національна агенція з питань запобігання корупції України ініціювало введення проти Мізуліної міжнародних санкцій за "пропаганду путінського режиму та підтримку війни проти України".

Інформація щодо можливого роману Путіна і Мізуліною рано чи пізно вийде назовні, так само як деталі інших романів очільника Кремля. Хоча наразі невідомо, серйозні стосунки у нього з Мізуліною чи ні, але вони так чи інакше впливають на політичне життя в Росії.

Справа не в нових фаворитках, а в тому, що Путін може собі дозволити абсолютно все. Йому начхати, що про це думають виборці, тому що немає виборців, є вірнопіддані. Він точно знає, що ніколи не помре й історію його царювання він буде завжди писати сам,

– впевнена голова благодійного фонду "Русь сидящая".

Путін завжди говорить про важливість дотримання традиційних сімейних цінностей в Росії, проте сам насправді не дотримується їх.

"Він може дозволити собі все що завгодно – різних коханок, різного рангу. Людина, яка проповідує традиційні цінності сама не збирається жити відповідно до них. І Путін це демонструє", – наголосила Ольга Романова.

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