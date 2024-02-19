Катєрина Мізуліна є доволі відомою в Росії жінкою, яка очолює Лігу безпечного інтернету і фактично займається бокуванням доступу громадян Росії до правдивої інформації. Водночас голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова сказала 24 Каналу, що Мізуліна схожа на ще одну коханку Путіна – Світлану Кривоногих, яка ймовірно є матір'ю його доньки.
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Відповідає смаку Путіна
Романова зазначає, що Путін попри свій вік, ще може собі багато чого дозволити.
Катя Мізуліна, виглядає як "барбі" та абсолютно відповідає смаку Путіна. Не будемо ейджистами, йому 71 рік, він чоловік "в повному розквіті сил". Мізуліній – 39 років, вона виключно за "традиційні цінності", так само як і Аліна Кабаєва, і в неї також немає сім'ї,
– підкреслила вона.
Катєрина Мізуліна є донькою політика та депутата держдуми Єлєни Мізуліною, відомою своїми пропутінською позицією та антиукраїнськими висловлюваннями. Сама Катєрина внесена до санкційного списку Євросоюзу за "систематичні порушення свободи вираження думки" та здійснення цензури.
Інформація щодо можливого роману Путіна і Мізуліною рано чи пізно вийде назовні, так само як деталі інших романів очільника Кремля. Хоча наразі невідомо, серйозні стосунки у нього з Мізуліною чи ні, але вони так чи інакше впливають на політичне життя в Росії.
Справа не в нових фаворитках, а в тому, що Путін може собі дозволити абсолютно все. Йому начхати, що про це думають виборці, тому що немає виборців, є вірнопіддані. Він точно знає, що ніколи не помре й історію його царювання він буде завжди писати сам,
– впевнена голова благодійного фонду "Русь сидящая".
Путін завжди говорить про важливість дотримання традиційних сімейних цінностей в Росії, проте сам насправді не дотримується їх.
"Він може дозволити собі все що завгодно – різних коханок, різного рангу. Людина, яка проповідує традиційні цінності сама не збирається жити відповідно до них. І Путін це демонструє", – наголосила Ольга Романова.
Більше про особисте життя Путіна
- Хоча очільник Кремля ретельно приховує свої стосунки з жінками, деяка інформація виходить назовні. Так, журналісти знайшли колишню коханку Путіна Світлану Кривоногих, яка має активи у розмірі 1,1 мільярда російських рублів та володіє розкішною нерухомістю.
- З Путіним вона познайомилась ще у 1990-ті, ще до його обрання президентом. Завершились їхні стосунки ймовірно наприкінці 2010-х. Жінка у 2003 році народила доньку, яка по батькові – Володимирівна. Сьогодні 20-річна дівчина живе під іншим прізвищем та веде акаунти під вигаданим ім'ям. Журналістам вдалося отримати фото ймовірної доньки Путіна, і судячи з них вона дуже схожа на очільника Кремля.
- Водночас ще одна коханка Путіна – колишня гімнастка Аліна Кабаєва – останнім часом має не найкращий вигляд. Вона напевно зловживає пластичними операціями, тому що її обличчя виглядало роздутим.
- Путін також не афішує своїх синів від Кабаєвої. Джерела в Кремлі повідомляли, що гімнастка народила першого сина у 2015 році, а другого – у 2019-му. Проте за іншими даними, у 2019 році у Кабаєвої на світ з'явились нібито близнюки.
- Також у 2023 році в мережі поширювалась інформація про буцімто ще одну вагітність Кабаєвої. Нібито вона виношувала доньку від Путіна, а він чомусь не був цим задоволений.