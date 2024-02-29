Водночас в Єврокомісії вважають, що погрози Путіна застосувати ядерну зброю проти України та Заходу є частиною політичної кампанії перед президентськими виборами. Загалом виступ диктатора перед парламентом Росії є черговою брехнею для російського народу.

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Росію вже попередили

Спікер Державного департаменту Сполучених Штатів Метью Міллер під час брифінгу заявив, що США вже попередили Росію про наслідки застосування ядерної зброї.

За його словами, погрози з боку російського диктатора Володимира Путіна безвідповідальні.

Ми не вперше бачимо безвідповідальну риторику Володимира Путіна,

– наголосив посадовець.

Міллер також зауважив, що подібні заяви з боку лідера держави з ядерною зброєю неприпустимі. Він додав, що раніше це питання з Росією уже обговорювали.

Однак, як бачимо, російський диктатор вочевидь проігнорував це.

Ми спілкувалися у минулому приватно та безпосередньо з Росією про наслідки застосування ядерної зброї,

– зазначив спікер.

Він розповів, що поки що ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, немає. Попри це, Сполучені Штати уважно стежать за ситуацією.

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