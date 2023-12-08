О это сообщил президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире телемарафона "Единые новости", передает Интерфакс-Украина.

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Украина не будет пользоваться запасными компонентами для атомных реакторов из России

"Когда началась военная агрессия России, мы полностью отказались от поставок из этой страны и заместили это собственным производством или производством в наших странах-партнерах", – объяснил Котин в эфире национального телемарафона "Единые новости".

Вот один пример – вкладыши для реакторов ВВЭР-440, которые производили только в России. Вместе с нашим американским партнером Westinghouse мы нарушили монополию России на производство топлива для таких реакторов, но кроме этого нужны еще и вкладыши. И теперь мы их можем производить,

– заметил глава НАЭК.

Котин добавил, что Украина сейчас стоит на пути развития технологии малых модульных реакторов, что касается концепции создания украинского хаба ядерных технологий.

"Мы внимательно отслеживаем технологии ММР всех ведущих компаний, со многими есть меморандумы и мы планируем подписывать соглашения по строительству в Украине заводов по производству компонентов для таких реакторов", – отметил глава НАЭК. По его словам, ММР – это перспективное направление. Украинский хаб ядерных технологий будет "поставлять и мощности, и электроэнергию, и оборудование, и компоненты для ММР другим странам".

В апреле этого года "Энергоатом" и Holtec подписали соглашение о строительстве завода по изготовлению компонентов для ММР. Документом стороны задекларировали план установки до 20 реакторов SMR на территории нашего государства.

К слову, в сентябре 2023 года Украина впервые загрузила ядерное топливо Westinghouse в реактор ВВЭР-440 Ровенской АЭС. Американское топливо будет работать в активной зоне реактора с российским, постепенно замещая его.

Первоначально проект эксплуатации топлива Westinghouse хотели запустить в 2025 году. Однако после начала полномасштабной российской агрессии удалось существенно сократить сроки производства этого топлива в Швеции.

Следовательно, "Энергоатом" стал первой в мире энергогенерирующей компанией, что эксплуатирует реакторы советского дизайна и одновременно реализовывает проект по диверсификации ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000 и ВВЭР-440.