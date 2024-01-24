В ноябре 2021 года был самый счастливый день в жизни Валерии – она вышла замуж за любимого мужчину и вместе с ним строила планы на будущее. Но никто тогда не подозревал, что уже скоро все планы будут разрушены – начнется полномасштабная война. Ее она застанет в Славутиче, его – на Чернобыльской АЭС.

2 месяца назад супруги бы отпраздновали свою вторую годовщину бракосочетания, однако почти все это время любимый Валерии проводит в плену, как и еще 102 его побратима.

Долгое время тема защитников Чернобыльской АЭС мало фигурировала в информационном пространстве, однако в российский плен они попали в первый же день полномасштабной войны. В конце марта 2022 года россияне, убегая с Севера, вывезли бойцов сначала в Беларусь, а затем – в Россию.

За почти 2 года удалось вернуть 66 защитников Чернобыльской АЭС. Однако борьба продолжается. О том, как воины попали в окружение в одном из самых опасных мест мира, каким было их пребывание в плену на ЧАЭС и что помогает семьям бороться за своих близких – читайте в материале 24 Канала.

27 февраля так и не наступило

Муж Валерии, как и другие бойцы Нацгвардии из Славутича, периодически имел выезды на ЧАЭС, ведь гвардейцы охраняли территорию станции. 21 февраля состоялась очередная ротация и на станцию прибыли 178 бойцов, которые должны были быть там неделю и уже 27 февраля вернуться. Однако этого так и не произошло.

Утром 24 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну, Валерия разговаривала с любимым и тот говорил, что на ЧАЭС все спокойно. Тем более мало кто представлял, что россияне решатся на силовой захват одного из самых опасных объектов в мире – бывшей АЭС, где хранят немало ядерных отходов.

Все изменилось вечером того же дня. Россияне пошли в наступление с территории Беларуси. Муж Валерии звонил уже из окружения.

Где-то в 16:30 муж мне написал, что станцию полностью окружили вооруженные люди, танки, и, скорее всего, будут захватывать ее. И примерно в 17:00, наверное, он мне написал, что станцию все же захватили. Они сопротивлялись, но из-за нехватки тяжелого вооружения это было невозможно,

– вспоминает Валерия.

Таким образом, весь персонал ЧАЭС и бойцов Нацгвардии заблокировали на территории станции. И именно так воины попали в российский плен.

Несмотря на это родным удавалось поддерживать связь с бойцами, которые были в основном в бомбоубежищах. Однако 9 марта на станции и в Славутиче полностью исчез свет, а вместе с ним – связь. После этого родным удалось добиться возможности общаться с нацгвардейцами через каналы коммуникации станции и офиса в Славутиче. Таким образом они поддерживали связь до 30 марта.

Разговоры были обычные, о том, как дела, есть ли свет и есть ли что есть. Это были общие темы. Я рассказывала ему, что мы готовим еду на улице, потому что у нас не было света. Я понимала, что любой мой вопрос может сыграть с ним злую шутку. Говорили мы по очереди – то я, то родители. Просто услышать голос и сказать друг другу, что любишь – это уже было хоть что-то на то время,

– вспоминает жена одного из бойцов.

Но 31 марта все изменилось. Россияне покинули территорию ЧАЭС, а нацгвардейцев забрали с собой.

Последствия пребывания россиян на ЧАЭС / Фото Госагентства по управлению зоной отчуждения

Из 178 бойцов 169 попали в плен

В плен, как нам известно и как мы упоминали в начале этого материала, попали 169 бойцов НГУ, хотя на момент окружения станции их было 178.

В период оккупации Чернобыльской АЭС удавалось делать невероятные вещи, которые, конечно, в то время не имели медийной огласки. Пока россияне были на ЧАЭС, в Славутиче, который оккупанты тоже пытались захватить, решили, что стоит действовать.

Поэтому руководство станции из тамошнего офиса и местные власти начали вести переговоры с россиянами. Прежде всего – о ротации персонала с ЧАЭС, ведь смене, которая была там, уже давно пора было возвращаться, а работать в условиях оккупации труднее в разы. Россияне согласились, но только при условии, что сначала на станцию прибудет новая смена, а уже тогда они готовы отпустить тех, кто был на АЭС.

К счастью, нашлись добровольцы, которые были готовы ехать на ЧАЭС. Хотя "ехать" – громко сказано, поскольку мосты были взорваны. Поэтому их пришлось переправлять на лодке через реку. Таким же образом возвращались и сотрудники со станции.

Также в рамках последующих переговоров удалось убедить россиян отпустить 9 нацгвардейцев – 8 женщин и 1 онкобольного. Еще 169 человек оставались на станции.

По словам родных, россияне даже пообещали за несколько дней до побега с Севера, что всех, кто был на станции, там и оставят. Однако гражданские, которые 31 марта вернулись в Славутич, рассказали совсем другое.

31 марта утром мне сообщили, что ребят вывезли. Гражданские со станции рассказали, что им связали руки, завязали глаза, посадили в автозаки и вывезли в неизвестном направлении,

– рассказывает Валерия.

"Они вместе там в плену, а мы – здесь"

Валерия отмечает, что о том, что было на станции в период ее оккупации, знают лишь те, кто там был и они рассказывают об этом не так уж и много.

Что известно точно – нацгвардейцы с первого дня были вместе. Держались все, как одно целое, даже будучи в плену россиян. Как родные узнали позже, их всех вместе вывезли и разместили в одном месте. И только в июне 2023 года стало известно, что их разделили и развезли по разным местам.

В какой-то момент мы просто решили действовать все вместе. Мы поняли, что ребята на станции были вместе и мы здесь должны быть вместе для освобождения их всех. То есть пока не освободят последнего,

– подчеркивает девушка.

Валерия вспоминает, что сначала было очень трудно принять новую реальность – она спит в теплой постели, а он, вероятно, где-то в подвале. Она ест нормальную пищу, а он не доедает. Это очень угнетало, однако девушка взяла себя в руки ради любимого.

Трудно, когда понимаешь, что я сплю в постели дома, а он там непонятно где спит. Я здесь ем нормально, а он там вообще непонятно что ест. Не хотелось ни есть, ни спать, ничего. И просто в какой-то момент я понимаю, что надо брать себя в руки, потому что он там не из-за меня. Это не моя какая-то вина, это не моя ошибка. То есть я не должна своим здоровьем за это отвечать, потому что мне нужно здоровье, чтобы за него бороться. Мне нужно здоровье, чтобы его вытаскивать оттуда. И так каждый родственник военнопленного. Пока ты лично с этим не столкнешься, никто не понимает этого,

– вспоминает Валерия.



Родные пленных объединились ради возвращения своих близких / Фото, предоставленное 24 Каналу

Родные начали ездить в главные управления СБУ и Нацгвардии, к уполномоченному по правам человека и в Координационный штаб по вопросам обращения с пленными. Все для того, чтобы добиться обмена своих родных людей, однако все это долгое время не давало результата, а в кабинетах на все вопросы родственников отвечали: "Мы работаем".

Только осенью 2022 года впервые во время обмена удалось вернуть нескольких защитников ЧАЭС. Те, кто вернулся, стали, так сказать, источником информации для тех, чьи родные оставались в плену. Именно от них родственники узнали, что на тот момент все нацгвардейцы со станции находились вместе.

Однако большинство оставалось и остается до сих пор в плену.

"Ласточки" из плена

Только 30 июня 2022 года Валерия получила подтверждение от Международного комитета Красного Креста о том, что ее муж в плену. Тогда девушка даже получила "ласточку" от любимого – всего лишь 4, но таких важных слова: "Живой, здоровый, все хорошо". К сожалению, такая возможность была далеко не у всех.

Также однажды нескольким нацгвардейцам позволили позвонить родным. Как уже потом родственники поняли, вероятно, таким было условие звонка. Каждый, кто звонил, повторял один и тот же текст: "Украина не хочет нас обменивать, хоть Россия нас отдает".

Сказанное под давлением оккупантов было не так важно, как факт, что удалось услышать родной голос. Удостовериться в том, что самый родной человек жив. Это дает надежду и силы бороться за их возвращение дальше.

И работают все вместе. Так, как их самые родные держались на станции. "Вместе и до конца".



Родные продолжают борьбу за возвращение нацгвардейцев и напоминают о них / Фото, предоставленное 24 Каналу

Отца уже не вернуть, а мужа – возможно

Больше полтора года Валерия боролась за возвращение своего мужа, но судьба подготовила еще один удар. В октябре 2023 года ей позвонил побратим отца, который защищал Украину в Донецкой области, и сообщил страшную новость. Отец получил сильное ранение. Поэтому побратим посоветовал как можно быстрее ехать в Днепр.

Реальность оказалась еще хуже, чем казалось изначально – осколок повредил голову, и врачи констатировали – таких операций, которые бы позволили спасти жизнь воина, никто не делает, поэтому он – обречен.

Еще 2 дня Валерия была рядом с отцом, который так и не приходил в себя. А 14 октября, в День защитников и защитниц по старому стилю, он умер. Валерия осталась без родных ей мужчин. Однако любимого она еще может вернуть.

Одно горе началось 24 февраля и не заканчивается по сей день, а тут другое. Это большая потеря. Но если отца уже не вернуть, то я все же могу вернуть мужа. Это в моих силах. В силах власти,

– подчеркивает она.

И именно эта цель позволяет держаться и не опускать рук, несмотря на те испытания, которые выпали.

В каком состоянии бойцы ЧАЭС

Остается только гадать, в каком состоянии сейчас те, кто в плену. Можно только представить, учитывая то, что мы с вами были свидетелями того, какими возвращаются наши защитники – уставшими, худыми.

Однако есть еще одна проблема. Неслучайно выезды нацгвардейцев на станцию продолжались всего неделю – это до сих пор опасная и загрязненная радиацией территория. Однако из-за оккупантов защитникам пришлось пробыть там более месяца.



Из-за того, что россияне рыли окопы возле ЧАЭС, поднималась радиоактивная пыль / Фото Госагентства по управлению зоной отчуждения

Когда враг отступил с Севера, была информация, что как минимум один оккупант умер в Беларуси из-за облучения, которое получил в Чернобыле.

Поэтому, к сожалению, есть вероятность, что немалую дозу радиации получили и бойцы. И, как известно, это не всегда проявляется сразу.

2 года вне жизни

Вспомните себе любой из массированных обстрелов, когда вы на несколько часов оставались без связи. Ты не знаешь, что происходит и не можешь никому позвонить или написать. А представьте, если такое продолжается 2 года. Представили?

Где-то так же выглядит в определенной степени плен для наших воинов. Те, кто туда попал в первые дни вторжения, еще даже не знают, что Киев, Сумы, Чернигов и Харьков выстояли, Херсон удалось освободить, как и почти все оккупированные территории Харьковщины. Они ничего не знают обо всех достижениях и потерях за это время. 2 года вне жизни.

Да чего же говорить только о глобальных изменениях. Кого-то не дождались родители. После возвращения из плена кого-то ждет следующий удар – родной, близкий человек умер.

Или же наоборот. К примеру, один из 103 бойцов, которые сейчас в плену, не знает, что стал отцом. Его жена 31 марта узнала, что ждет второго ребенка, но мужу сказать уже не было возможности, потому что в тот день его вывезли в Беларусь. Вполне возможно, сейчас он держится ради жены и сына и даже не подозревает, что дома его ждет еще и дочь.

2 года вне жизни – это слишком много. Валерия отмечает, что готова к тем трудностям, которые ждут ее после возвращения мужа – к тому, как ему придется осознавать и узнавать все, что случилось в его отсутствие. Отвечать на все вопросы, которые его будут интересовать. Быть всегда рядом.

Но пока это невозможно. Любимый Валерии, как и сотни других бойцов, в том числе 102 защитника ЧАЭС, в плену.



Мы не имеем права забывать тех, кто сейчас в плену / Фото, предоставленное 24 Каналу

Мы должны помнить о них. Говорить. Быть их голосом. Поддерживать их родных. И не забывать поддерживать тех, кто пополняет наш обменный фонд – воинов, которые прямо сейчас на фронте делают все для того, чтобы выбить оккупантов с нашей земли.