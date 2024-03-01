Зараз ворог не намагається просуватися у напрямку Красногорівки. Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.
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"Зараз після наших дій ворог саме по цьому напрямку заспокоївся. Там у нього відпало бажання просуватись вперед. Тут не тільки тактичне положення. Питання ще у тому, що перед Красногорівкою є позиції, які легше і краще утримувати. Тому дуже важливо було їх повернути, щоб повернути певну тактичну перевагу на цій ділянці", – пояснив він.
Важливо знищувати ворожу силу
Максим Жорін зазначив, що другим надзвичайно важливим моментом є завдання, над яким постійно працюють ЗСУ. Мовиться про постійне максимальне знищення ворожої сили, особового складу та техніки.
Я вважаю, що їхній потенціал, їхні спроби наступу закінчаться тільки тоді, коли ми знищимо критичну для них кількість особового складу та техніки. Над цим ми працюємо,
– наголосив заступник командира.
Окупантів вибили з Красногорівки: що відомо
- У середу, 28 лютого, бійці Третьої штурмової бригади вибили росіян з Красногорівки, що на Донеччині. Напередодні сили російського війська накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та ввійшли до міста.
- Щоб не дозволити російським військовим там закріпитися, підрозділи Третьої окремої штурмової бригади, бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів здійснили бойову операцію. Її мета – зачистити місто від сил ворога.
- За короткий проміжок часу ворог підготувався до тривалої оборони та попри спротив і важкі бої, українські бійці завдали загарбникам невідворотних втрат – приблизно 100 окупантів "200-ми" та "300-ми".
- Росіяни відмовилися від здачі у полон. Тому їх ліквідували у будинках, які вони зайняли.