Раніше у зведенні від ЗСУ за 28 лютого мовилося, що Сили оборони продовжували стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки. Втім, станом на зараз один із населених пунктів було успішно відбито.

Дивіться також Втримати й відновити, – Сирський на Донбасі назвав головні завдання захисників

Бійці показали кадри зачистки

Аби не дозволити російським військовим закріпитися, підрозділи Третьої окремої штурмової бригади, бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів здійснили бойову операцію. Її мета – зачистити місто від сил ворога.

Як повідомили у 3 ОШБр, минаючи мінні загородження, підрозділи бригади зайшли до міста на броні та розпочали просування вулицями.

Ворог не збирався відходити й чіплявся за кожен будинок. Росіян із них вибивали силою, набоями та гранатами,

– йдеться у повідомленні захисників.

Бійці зауважили, що бійцями 3-ї роти 1-го штурмового батальйону та бійцями 1-ї роти 2-го штурмового батальйону бригади було успішно ліквідовано понад 100 російських загарбників. Ці українські захисники й звільнили Красногорівку від ворога.

3 ОШБр показала кадри зачистки від росіян Красногорівки: дивіться відео

Що відомо про звільнення Красногорівки: деталі