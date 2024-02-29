Головком розповів, що він продовжує працювати у військових частинах, які тримають оборону на Авдіївському та Курахівському напрямках.

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Противник іноді має успіх

Генерал зазначив, що українські захисники ведуть жорстокі бої з ворогом, який переважає у кількості.

Росіяни зазнають значних втрат у живій силі і техніці, однак не зупиняються і продовжують атакувати наші позиції. Іноді противник має успіх на окремих ділянках.

Втримати і відбити

Сирський розказав, які завдання поставив перед собою та нашими воїнами:

завдати максимальних втрат противнику та знищити значну частини його артилерії та бронетехніки;

утримати займані позиції;

відновити положення там, де ми відійшли;

Головнокомандувач підкреслив, що для посилення оборони на головних напрямках потрібно грамотно розподіляти наші резерви.

Прорахунки в оцінці противника

Раніше Сирський повідомив, що під час роботи в окремих командирів помітив певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках. Головком запевнив, що вжив заходів, аби виправити цю ситуацію.

Також він визнав складну ситуацію на фронті. Росіяни продовжують активно наступати на багатьох напрямках, особливо Авдіївському та Запорізькому.

Протягом останньої доби вони намагалися захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка.

Також ворог пробував відбити Вербове та Роботине на Запоріжжі, які Сили оборони звільнили під час літнього контрнаступу.

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