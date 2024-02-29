Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, що удар по росіянах в Оленівці була плановою роботою українських сил безпеки і оборони. І анонсував подібні атаки в майбутньому.
До теми Понад 170 одиниць техніки та 1150 бійців: втрати ворога на 29 лютого
Юсов розповів про атаку росіян в Оленівці
Представник ГУР наголосив, що це не перший подібний удар і проанонсував, що подібні операції будуть продовжувати у майбутньому.
На запитання, звідки розвідка отримує дані про скупчення російських сил на тимчасово окупованій території або про заплановані шикування сил Росії, Юсов каже що це комбінована інформація.
Це завжди комбінована історія. Інформацію отримують з кількох джерел, щоб переконатися, що вона справді відповідає дійсності,
– зазначив він.
Зрештою представник ГУР МО назвав операцію Сил оборони "прекрасно відпрацьованою".
ЗСУ вдарили по скупченню росіян в Оленівці
- Речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов розповів, що Збройні Сили України вдарили по скупченню окупантів у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області. За його словами, Україна вдарила нашими реактивними системами залпового вогню.
- За попередніми даними, втрати ворога внаслідок удару 19 загиблих російських окупантів, зокрема, заступник командира російського військового підрозділу. Також внаслідок удару було 12 поранених загарбників. Серед них – командир цього підрозділу.
- Крім того, у Генштабі ЗСУ 29 лютого розповіли, що за попередню добу ворог втратив ще 1 150 одиниць особового складу. Таким чином загальна кількість втрат сягнула 413 760 осіб.
- Водночас наші захисники знищили 23 танки росіян, 44 бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему. Також військові нівелювали 2 системи протиповітряної оборони ворога.
- У Генштабі також додали, що протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Так, ворог завдав 10 ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснив 163 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.