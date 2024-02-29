Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, що удар по росіянах в Оленівці була плановою роботою українських сил безпеки і оборони. І анонсував подібні атаки в майбутньому.

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Юсов розповів про атаку росіян в Оленівці

Представник ГУР наголосив, що це не перший подібний удар і проанонсував, що подібні операції будуть продовжувати у майбутньому.

На запитання, звідки розвідка отримує дані про скупчення російських сил на тимчасово окупованій території або про заплановані шикування сил Росії, Юсов каже що це комбінована інформація.

Це завжди комбінована історія. Інформацію отримують з кількох джерел, щоб переконатися, що вона справді відповідає дійсності,

– зазначив він.

Зрештою представник ГУР МО назвав операцію Сил оборони "прекрасно відпрацьованою".

ЗСУ вдарили по скупченню росіян в Оленівці