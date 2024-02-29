Речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов розповів у ефірі телемарафону, що наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці. Українські бійці виснажують ворога протягом всієї лінії фронту, пише 24 Канал.
Дивіться також Мінус черговий літак окупантів: Повітряні сили знищили російський Су-34
Що відбулось в Оленівці
Щойно стало відомо (об 8:02 29 лютого 2024 року – 24 Канал), що Збройні Сили України завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області,
– розповів Ковальов.
За його словами, Україна вдарила нашими реактивними системами залпового вогню. За попередніми даними, втрати ворога внаслідок удару:
- 19 загиблих російських окупантів. Зокрема, заступник командира російського військового підрозділу;
- 12 поранених загарбників. Серед них – командир цього підрозділу.
Речник Генштабу ЗСУ уточнив, що протягом минулої доби підрозділи наших військ уразили:
- 10 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки;
- пункту управління,
- 4 артилерійські засоби,
- 1 засіб протиповітряної оборони,
- дві станції радіоелектронної боротьби, а також іншу важливу ціль окупантів.
У Генштабі ЗСУ додали, що протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень.
Ворог завдав 10 ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснив 163 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Втрати ворога за останню добу
Українські бійці продовжують виснажувати ворога, знищують його військову техніку та особовий склад. Так, з 24 лютого 2022 року Кремль втратив на війні в Україні:
- особового складу – 413 760 (+1150);
- танків – 6593 (+23);
- бойових броньованих машин – 12552 (+44);
- артилерійських систем – 10070 (+41);
- РСЗВ – 1000 (+0);
- засоби ППО – 690 (+2);
- літаків – 342 (+0);
- гелікоптерів – 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7768 (+15);
- крилаті ракети – 1912 (+0);
- кораблі /катери – 25 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13152 (+40);
- спеціальна техніка – 1601 (+7).