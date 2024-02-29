Речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов розповів у ефірі телемарафону, що наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці. Українські бійці виснажують ворога протягом всієї лінії фронту, пише 24 Канал.

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Що відбулось в Оленівці

Щойно стало відомо (об 8:02 29 лютого 2024 року – 24 Канал), що Збройні Сили України завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області,

– розповів Ковальов.

За його словами, Україна вдарила нашими реактивними системами залпового вогню. За попередніми даними, втрати ворога внаслідок удару:

19 загиблих російських окупантів. Зокрема, заступник командира російського військового підрозділу;

12 поранених загарбників. Серед них – командир цього підрозділу.

Речник Генштабу ЗСУ уточнив, що протягом минулої доби підрозділи наших військ уразили:

10 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки;

пункту управління,

4 артилерійські засоби,

1 засіб протиповітряної оборони,

дві станції радіоелектронної боротьби, а також іншу важливу ціль окупантів.

У Генштабі ЗСУ додали, що протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень.

Ворог завдав 10 ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснив 163 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Втрати ворога за останню добу

Українські бійці продовжують виснажувати ворога, знищують його військову техніку та особовий склад. Так, з 24 лютого 2022 року Кремль втратив на війні в Україні: