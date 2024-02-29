Речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов розповів у ефірі телемарафону, що наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці. Українські бійці виснажують ворога протягом всієї лінії фронту, пише 24 Канал.

Дивіться також Мінус черговий літак окупантів: Повітряні сили знищили російський Су-34

Що відбулось в Оленівці

Щойно стало відомо (об 8:02 29 лютого 2024 року – 24 Канал), що Збройні Сили України завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області,
– розповів Ковальов.

За його словами, Україна вдарила нашими реактивними системами залпового вогню. За попередніми даними, втрати ворога внаслідок удару:

  • 19 загиблих російських окупантів. Зокрема, заступник командира російського військового підрозділу;
  • 12 поранених загарбників. Серед них – командир цього підрозділу.

Речник Генштабу ЗСУ уточнив, що протягом минулої доби підрозділи наших військ уразили:

  • 10 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки;
  • пункту управління,
  • 4 артилерійські засоби,
  • 1 засіб протиповітряної оборони,
  • дві станції радіоелектронної боротьби, а також іншу важливу ціль окупантів.

У Генштабі ЗСУ додали, що протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень.

Ворог завдав 10 ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснив 163 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Втрати ворога за останню добу

Українські бійці продовжують виснажувати ворога, знищують його військову техніку та особовий склад. Так, з 24 лютого 2022 року Кремль втратив на війні в Україні:

  • особового складу – 413 760 (+1150);
  • танків – 6593 (+23);
  • бойових броньованих машин – 12552 (+44);
  • артилерійських систем – 10070 (+41);
  • РСЗВ – 1000 (+0);
  • засоби ППО – 690 (+2);
  • літаків – 342 (+0);
  • гелікоптерів – 325 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7768 (+15);
  • крилаті ракети – 1912 (+0);
  • кораблі /катери – 25 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13152 (+40);
  • спеціальна техніка – 1601 (+7).