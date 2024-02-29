Таким чином це вже 11 літак росіян, які наші захисники знищили за останній час. Така втрата неодмінно позначиться на ситуації на фронті для російських загарбників.
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У Росії мінус черговий Су-34
Командувач Повітряних сил Микола Олещук у своєму телеграм-каналі розповів, що цього дня 29 лютого – дата, що випадає раз на чотири роки. Однак, за словами генерала, це уже звичний для росіян день із втратою чергового літака.
Мінус Су-34 на Східному напрямку! Дякую за роботу!
– написав Олещук.
Повітряні сили знищили Су-34 росіян / Інфографіка Повітряних сил
Наостанок командувач Повітряних сил написав, що перемога на землі – кусається в небі, натякаючи на проблеми на фронті в окупантів.
Повітряні сили знищили 11 літаків окупантів за останні 12 днів
- Повітряні сили 17 лютого на Східному напрямку знищили одразу три російських літаки. Мовиться про бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35, які вдалося збити під час ворожих ударів керованими авіаційними бомбами.
- Командувач Повітряних сил Микола Олещук вранці 18 лютого розповів, що військові повітряного командування "Схід" збили ще один винищувач-бомбардувальник Су-34.
- Наступного дня Повітряні сили ліквідували винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С, що здійснювали удари КАБами по позиціях ЗСУ. Ці літаки були збиті в небі над Маріуполем, а один з російських пілотів загинув.
- Крім того, 21 лютого наші військові знову знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Генерал Микола Олещук подякував нашим захисникам за чудову роботу.
- Ввечері 23 лютого стало відомо, що у Краснодарському краї впав літак ДРЛС А-50. Згодом інформацію офіційно підтвердили у Повітряних силах та ГУР і зазначили, що це була спільна операція зі знищення ворожого судна.
- А вже 27 лютого Повітряні сили ліквідували два Су-34 окупантів. Ці літаки були знищені на Східному напрямку. Командувач Повітряних сил Микола Олещук тоді наголошував, що наші захисники працюють далі над знищенням ворожої авіації.