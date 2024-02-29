Таким чином це вже 11 літак росіян, які наші захисники знищили за останній час. Така втрата неодмінно позначиться на ситуації на фронті для російських загарбників.

До теми "Пілотами-жовторотиками": авіаексперт відповів, чи здатна Росія поповнювати втрати льотчиків

У Росії мінус черговий Су-34

Командувач Повітряних сил Микола Олещук у своєму телеграм-каналі розповів, що цього дня 29 лютого – дата, що випадає раз на чотири роки. Однак, за словами генерала, це уже звичний для росіян день із втратою чергового літака.

Мінус Су-34 на Східному напрямку! Дякую за роботу!

– написав Олещук.



Повітряні сили знищили Су-34 росіян / Інфографіка Повітряних сил

Наостанок командувач Повітряних сил написав, що перемога на землі – кусається в небі, натякаючи на проблеми на фронті в окупантів.

Повітряні сили знищили 11 літаків окупантів за останні 12 днів