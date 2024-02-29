Таким образом это уже 11 самолёт россиян, которые наши защитники уничтожили за последнее время. Такая потеря непременно скажется на ситуации на фронте для российских захватчиков.

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У России минус очередной Су-34

Командующий Воздушных сил Николай Олещук в своем телеграм-канале рассказал, что в этот день 29 февраля – дата, выпадает раз в четыре года. Однако, по словам генерала, это уже привычный для россиян день с потерей очередного самолета.

Минус Су-34 на Восточном направлении! Спасибо за работу!

– написал Олещук.



Воздушные силы уничтожили Су-34 россиян / Инфографика Воздушных сил

Напоследок командующий Воздушных сил написал, что победа на земле – кусается в небе, намекая на проблемы на фронте у оккупантов.

Воздушные силы уничтожили 11 самолетов оккупантов за последние 12 дней