Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что удар по россиянам в Еленовке была плановой работой украинских сил безопасности и обороны. И анонсировал подобные атаки в будущем.
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Юсов рассказал об атаке россиян в Еленовке
Представитель ГУР отметил, что это не первый подобный удар и проанонсировал, что подобные операции будут продолжать в будущем.
На вопрос, откуда разведка получает данные о скоплении российских сил на временно оккупированной территории или о запланированных построения сил России, Юсов говорит что это комбинированная информация.
Это всегда комбинированная история. Информацию получают из нескольких источников, чтобы убедиться, что она действительно соответствует действительности,
– отметил он.
В конце концов представитель ГУР МО назвал операцию Сил обороны "прекрасно отработанной".
ВСУ ударили по скоплению россиян в Еленовке
- Представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев рассказал, что Вооруженные Силы Украины ударили по скоплению оккупантов во временно оккупированной Еленовке Донецкой области. По его словам, Украина ударила нашими реактивными системами залпового огня.
- По предварительным данным, потери врага в результате удара 19 погибших российских оккупантов, в частности, заместитель командира российского военного подразделения. Также в результате удара было 12 раненых захватчиков. Среди них – командир этого подразделения.
- Кроме того, в Генштабе ВСУ 29 февраля рассказали, что за предыдущие сутки враг потерял еще 1 150 единиц личного состава. Таким образом общее количество потерь достигло 413 760 человек.
- В то же время наши защитники уничтожили 23 танка россиян, 44 боевых бронированных машин, 41 артиллерийскую систему. Также военные нивелировали 2 системы противовоздушной обороны врага.
- В Генштабе также добавили, что за прошедшие сутки произошло 99 боевых столкновений по всей линии фронта. Так, враг нанес 10 ракетных и 105 авиационных ударов, совершил 163 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.