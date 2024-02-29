Про це в ефірі телемарафону розповів начальник пресслужби Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш, інформує 24 Канал.

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Чи допоможе ЗСУ весняна погода

Ілля Євлаш зазначив, що з настанням весни можуть піднятися ґрунтові води, що може призвести до підтоплення окопів.

"Звичайно, що зараз із настанням весни можуть піднятися і ґрунтові води. Звичайно, що це призведе і до підтоплення окопів. Це дообладнання позицій на місцях. Цей час можна виграти й використати на нашу користь, оскільки противнику досить складно певний час буде вести наступальні дії саме із застосуванням важкої техніки, танків, бойових броньованих машин тощо", – розповів Євлаш.

За словами речника, виграний час українські війська можуть використати для дооблаштування своїх укріплень, оскільки зараз Сили оборони перебувають у стратегічній обороні.

Наша основна задача – це сточення потенціалу противника на всіх його напрямках. Саме цей час можна продуктивно та результативно використати на нашу користь,

– додав речник.

Крім цього, Євлаш наголосив, що, звісно, Україна очікує і на допомогу від західних партнерів, які нададуть необхідну допомогу й дронами, й снарядами в тому числі.

Він зазначив також і про підготовку наших резервів. "Поки хлопці тримають наші кордони та тримають лінію зіткнення на передовій, всі інші мають час, аби підготуватися та здобути всі необхідні вміння та навички й, звичайно, що це потім неабияк допоможе їм в бою", – резюмував Євлаш.

Повітряні сили знищили російський Су-34: що відомо

Українські оборонці вночі знищили винищувач-бомбардувальник Су-34.

Так, це вже 11 літак окупантів, який наші захисники знищили за останній час. Така втрата неодмінно позначиться на ситуації на фронті для російських військових.

"Мінус Су-34 на Східному напрямку", – написав командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він зазначив у своєму телеграм-каналі, що цього дня, 29 лютого, – дата, що випадає раз на чотири роки. Однак, за словами генерала, це уже звичний для росіян день із втратою чергового літака.