Стало відомо про це о 20:37 28 лютого. Детальніше про роботу наших захисників розповіли у Третій штурмовій бригаді. У ній зазначили, що напередодні сили російського війська накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та ввійшли до міста.

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Ворогові не дали закріпитися

Так, щоб не дозволити російським бійцям закріпитися, підрозділи Третьої окремої штурмової бригади, бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів здійснили бойову операцію. Її мета – зачистити місто від сил ворога.

За короткий проміжок часу противник встиг підготуватися до тривалої оборони та попри спротив і важкі бої, штурмові групи бригади завдали противнику невідворотних втрат – близько 100 окупантів "200-ми" та "300-ми",

– зазначають у Третій штурмовій бригаді.

Додають, що окупанти від здачі у полон відмовлялися. Тому їх ліквідували у будинках, які вони зайняли. Тож, станом на вечір 28 лютого Красногорівка перебуває під контролем українських військових.