Стало известно об этом в 20:37 28 февраля. Подробнее о работе наших защитников рассказали в Третьей штурмовой бригаде. В ней отметили, что накануне силы российского войска накатами атаковали юго-восточную часть Красногоровки и вошли в город.

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Врагу не дали закрепиться

Так, чтобы не позволить российским бойцам закрепиться, подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады, бойцы 1-го и 2-го штурмовых батальонов осуществили боевую операцию. Ее цель – зачистить город от сил врага.

За короткий промежуток времени противник успел подготовиться к длительной обороне и несмотря на сопротивление и тяжелые бои, штурмовые группы бригады нанесли противнику неотвратимые потери – около 100 оккупантов "200-ми" и "300-ми",

– отмечают в Третьей штурмовой бригаде.

Добавляют, что оккупанты от сдачи в плен отказывались. Поэтому их ликвидировали в домах, которые они заняли. Поэтому, по состоянию на вечер 28 февраля Красногоровка находится под контролем украинских военных.