Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 91 авіаційних удари, здійснив 142 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на напрямках фронту

Росія намагалася штурмувати на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Лінія фронту на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

ЗСУ відбили атаки ворога на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Які втрати у ворога в живій силі і техніці

  • Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу противника.
  • Також підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три винищувачі-бомбардувальники Су-34.
  • Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 3 реактивних системах залпового вогню БМ-21 "Град", 2 артилерійських засобах, 2 пунктах управління, 1 складу боєприпасів, 1 засобу радіоелектронної боротьби противника.