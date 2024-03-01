Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 91 авіаційних удари, здійснив 142 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Росія намагалася штурмувати на Лиманському напрямку: дивіться на карті
Лінія фронту на Авдіївському напрямку: дивіться на карті
ЗСУ відбили атаки ворога на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті
Які втрати у ворога в живій силі і техніці
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу противника.
Також підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три винищувачі-бомбардувальники Су-34.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 3 реактивних системах залпового вогню БМ-21 "Град", 2 артилерійських засобах, 2 пунктах управління, 1 складу боєприпасів, 1 засобу радіоелектронної боротьби противника.