За прошедшие сутки произошло 83 боевых столкновения. В общем враг нанес 3 ракетных и 91 авиационных удара, совершил 142 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какова ситуация на направлениях фронта

Россия пыталась штурмовать на Лиманском направлении: смотрите на карте

Линия фронта на Авдеевском направлении: смотрите на карте

ВСУ отбили атаки врага на Новопавловском направлении: смотрите на карте

Какие потери у врага в живой силе и технике

  • За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава противника.
  • Также подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено три истребителя-бомбардировщика Су-34.
  • Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 реактивных системах залпового огня БМ-21 "Град", 2 артиллерийских средствах, 2 пунктах управления, 1 склада боеприпасов, 1 средства радиоэлектронной борьбы противника.