Какова ситуация на поле боя по состоянию на 1 марта / Коллаж 24 Канала (Фото Генштаб ВСУ, 53 ОМБр имени князя Владимира Мономаха)
Силы обороны уже 737 сутки борются против российского оккупационного войска. В то же время противник не оставляет надежды захватить наши города и села, поэтому активно проводит штурмы позиций Вооруженных Сил.
За прошедшие сутки произошло 83 боевых столкновения. В общем враг нанес 3 ракетных и 91 авиационных удара, совершил 142 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
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За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава противника.
Также подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено три истребителя-бомбардировщика Су-34.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 реактивных системах залпового огня БМ-21 "Град", 2 артиллерийских средствах, 2 пунктах управления, 1 склада боеприпасов, 1 средства радиоэлектронной борьбы противника.