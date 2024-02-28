28 лютого Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що після захоплення Авдіївки росіяни тимчасово знизили темп своїх операцій, однак згодом знову наростили темпи наступу й просуваються на захід і північний захід від міста.

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Яка ситуація довкола Авдіївки

В інституті вивчення війни повідомили, що наразі російські військові зосередили атаки на захід від Авдіївки у напрямку Бердичів, Орлівки й Тоненького, де українські війська створили оборонні позиції.

Ймовірно, російські війська продовжують спроби наступу, щоб позбавити українські сили перепочинку, який би дозволив Україні створити більш цілісну та важкопроникну лінію оборони в безпосередній близькості від Авдіївки,

– вважають в Інституті вивчення війни.

Аналітики додали, що захоплення Авдіївки дозволило російським військам чинити тиск на позиції, які перед цим у швидкому темпі зайняли українські сили. Тому окупанти, ймовірно, підтримують високий оперативний темп для того, щоб спробувати використати цю тактичну можливість.

В ISW припустили подальші кроки ворога

Автори аналізу вважають, що російські війська теоретично зможуть захопити населені пункти на захід і північний захід від Авдіївки. Однак це складна місцевість і вона, ймовірно, обмежить подальші тактичні досягнення Росії.

Російські війська, можливо, зможуть захопити населені пункти безпосередньо на захід і північний захід від Авдіївки в найближчі тижні, але рельєф і водні особливості на захід від Авдіївки, особливо водоймище, що проходить між Бердичами, Семенівкою та Орлівкою, швидше за все, сповільнить і так відносно повільні темпи російського поступу у цьому районі,

– вважають аналітики.

Вони прогнозують, що після того, як Росія загрузне у нових населених пунктах зі складним рельєфом, українські сили матимуть змогу зайняти підготовлені оборонні позиції, які, ймовірно, і стануть кульмінацією поточних російських наступальних зусиль у цьому районі. Принаймні доти, доки росіяни не дадуть своїм війська підкріплення.