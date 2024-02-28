28 февраля Институт изучения войны (ISW) сообщил, что после захвата Авдеевки россияне временно снизили темп своих операций, однако впоследствии снова нарастили темпы наступления и продвигаются на запад и северо-запад от города.

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Какова ситуация вокруг Авдеевки

В институте изучения войны сообщили, что сейчас российские военные сосредоточили атаки к западу от Авдеевки в направлении Бердичев, Орловки и Тоненького, где украинские войска создали оборонительные позиции.

Вероятно, российские войска продолжают попытки наступления, чтобы лишить украинские силы передышки, который бы позволил Украине создать более целостную и труднопроницаемую линию обороны в непосредственной близости от Авдеевки,

– считают в Институте изучения войны.

Аналитики добавили, что захват Авдеевки позволил российским войскам оказывать давление на позиции, которые перед этим в быстром темпе заняли украинские силы. Поэтому оккупанты, вероятно, поддерживают высокий оперативный темп для того, чтобы попытаться использовать эту тактическую возможность.

В ISW предположили дальнейшие шаги врага

Авторы анализа считают, что российские войска теоретически смогут захватить населенные пункты к западу и северо-западу от Авдеевки. Однако это сложная местность и она, вероятно, ограничит дальнейшие тактические достижения России.

Российские войска, возможно, смогут захватить населенные пункты непосредственно к западу и северо-западу от Авдеевки в ближайшие недели, но рельеф и водные особенности к западу от Авдеевки, особенно водохранилище, проходящее между Бердичами, Семеновкой и Орловкой, скорее всего, замедлит и так относительно медленные темпы российского продвижения в этом районе,

– считают аналитики.

Они прогнозируют, что после того, как Россия увязнет в новых населенных пунктах со сложным рельефом, украинские силы смогут занять подготовленные оборонительные позиции, которые, вероятно, и станут кульминацией текущих российских наступательных усилий в этом районе. По крайней мере до тех пор, пока россияне не дадут своим войскам подкрепление.