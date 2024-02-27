Представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщил об отходе Сил обороны от сел Северное и Степовое под Авдеевкой. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Какая ситуация под Авдеевкой
Лиховий заметил, что это небольшие села. До полномасштабной российско-украинской войны суммарное количество их населения составляло до 100 человек.
Ожесточенные бои за Северное при этом продолжались также со вчерашнего дня вечера и ночью. Враг понес большие потери,
– сказал спикер.
Лиховий также заявил, что в течение нескольких последних дней оккупанты увеличили интенсивность наступлений и численность своих штурмовых групп. Сейчас численность таких групп может доходить до взвода, а кое-где и до роты, в частности на Марьинском направлении.
Что происходит под Авдеевкой
- Недавно ВСУ отошли на западную окраину поселка Ласточкино под Авдеевкой. В разговоре с 24 Каналом военный эксперт Павел Нарожный подчеркнул, что удержать этот населенный пункт было практически нереально. Ведь там не было бетонированных укреплений, а россияне бы все уничтожили артиллерийским огнем или авиационными снарядами и пошли бы дальше.
- Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин недавно рассказал о тактике оккупантов под Авдеевкой. Сейчас у захватчиков меньше возможностей для привлечения авиации, однако россияне в очень больших масштабах используют артиллерию, FPV-дроны и технику, а также пехоту.
- Жорин назвал ситуацию под Авдеевкой чрезвычайно сложной. Захватчики наступают днем и ночью.