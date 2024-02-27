Представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщил об отходе Сил обороны от сел Северное и Степовое под Авдеевкой. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Какая ситуация под Авдеевкой

Лиховий заметил, что это небольшие села. До полномасштабной российско-украинской войны суммарное количество их населения составляло до 100 человек.

Ожесточенные бои за Северное при этом продолжались также со вчерашнего дня вечера и ночью. Враг понес большие потери,

– сказал спикер.

Лиховий также заявил, что в течение нескольких последних дней оккупанты увеличили интенсивность наступлений и численность своих штурмовых групп. Сейчас численность таких групп может доходить до взвода, а кое-где и до роты, в частности на Марьинском направлении.

Что происходит под Авдеевкой