Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин, добавив, что в очень больших масштабах работает артиллерия россиян, их FPV-дроны, техника. Кроме этого, в огромном количестве наступает пехота.

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Враг бережет технику, но не считает своих бойцов

Пехота врага может передвигаться в пешем порядке, иногда на технике. Также бывают случаи, что группы из 40 человек просто бегут через открытое поле. Например, 26 февраля оккупанты делали попытки привезти десант и на танках, и на бронированных машинах, и на багги. Враг ищет любые возможности, чтобы наступать.

Но ежедневно есть уничтоженная вражеская техника. О личном составе я вообще не говорю, потому что даже сложно посчитать, сколько на этом направлении ликвидировано россиян. Однако для усиления пехоты они пытаются использовать различную технику,

– рассказал Максим Жорин.

Были случаи, когда россияне привозили бойцов, дальше на огромной скорости просто выбрасывали их и сразу убегали, чтобы ВСУ не успели поразить технику. Далее, как правило, пехота пытается куда-то разбежаться, штурмовать, совершать какие-то маневры. Поэтому сейчас больше всего приходится говорить именно о давлении огромного количества пехоты на украинские позиции.

Чем отличается тактика россиян в Авдеевке от Бахмута

Было принято считать, что больше всего не ценил своих бойцов главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Когда-то именно бои за Бахмут стали примером того, как россияне могут вообще не считать свои потери.

"Но сейчас оккупанты переплюнули даже это. Количество личного состава, которое ежедневно здесь уничтожается, – просто сумасшедшее. Общаясь между собой, мы понимаем, что даже Бахмут в определенном смысле был для нас отпуском по сравнению с тем, что происходило в Авдеевке и вблизи нее", – сказал Максим Жорин.

Каков уровень подготовки российской армии

Относительно уровня подготовки россиян, то надо понимать, что их пехота существенно отличается от нашей. Личный состав оккупационного войска очень разный и имеет кардинально разный уровень подготовки. Конечно, есть люди вообще без никаких умений. Они просто теряются на поле боя и их уничтожают.

Но большинство – это неплохо подготовленная пехота, которая может выполнить базовые задачи. К тому же у них хорошая инженерная подготовка, минирование: противопехотное, противотанковое. Они не очень сильны в каких-то маневрах, но знают все базовые вещи по инженерной, фортификационной, огневой работе,

– отметил заместитель командира 3 ОШБр.

Еще одной категорией являются кадровые военные, спецназовцы, с которыми действительно трудно бороться. Украинские воины уже обезвредили несколько таких групп, в частности их командиров. Только посмотрев на их снаряжение, комплектование, можно понять, что это настоящие профессионалы. Например, один боец может иметь на себе амуниции на сумму 15 тысяч долларов.

Что происходит в районе Авдеевки