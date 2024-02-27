В городе Авдеевка, что сейчас находится под контролем российских оккупантов, осталось примерно 700 мирных жителей. Эти люди отказались покидать свои дома во время украинского контроля, рассказал правоохранитель Павел Дяченко в эфире "Радио Свобода", – информирует 24 Канал.

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Местные не поддерживают оккупантов

Дяченко, инспектор отдела коммуникаций полиции Донецкой области, отметил, что во время эвакуаций и раздачи гуманитарной помощи ни один из жителей Авдеевки не выражал поддержку российским оккупантам.

Когда наши "Белые ангелы" ежедневно общались с людьми, никто не говорил, что ждет Россию. Кто-то молча принимал помощь, но открытой поддержки не было,

– поделился участник эвакуационного отряда "Белый ангел".

Инспектор также прокомментировал видео, которые россияне распространяют в сети, где жители Авдеевки якобы радостно встречают российские войска. Он отметил, что это не отражает реального отношения местных жителей к врагу.

Обратите внимание! До войны в Авдеевке проживало более 30 тысяч человек. Нынешняя ситуация в городе является иллюстрацией того ужаса, что несет России и ее армия. Большинство жителей города покинули свои дома.

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