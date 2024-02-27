В городе Авдеевка, что сейчас находится под контролем российских оккупантов, осталось примерно 700 мирных жителей. Эти люди отказались покидать свои дома во время украинского контроля, рассказал правоохранитель Павел Дяченко в эфире "Радио Свобода", – информирует 24 Канал.
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Местные не поддерживают оккупантов
Дяченко, инспектор отдела коммуникаций полиции Донецкой области, отметил, что во время эвакуаций и раздачи гуманитарной помощи ни один из жителей Авдеевки не выражал поддержку российским оккупантам.
Когда наши "Белые ангелы" ежедневно общались с людьми, никто не говорил, что ждет Россию. Кто-то молча принимал помощь, но открытой поддержки не было,
– поделился участник эвакуационного отряда "Белый ангел".
Инспектор также прокомментировал видео, которые россияне распространяют в сети, где жители Авдеевки якобы радостно встречают российские войска. Он отметил, что это не отражает реального отношения местных жителей к врагу.
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Больше об Авдеевке
- 17 февраля 2024 года стало известно, что Силы обороны Украины выводят свои подразделения из Авдеевки. Собственно, об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский. Кремль был нацелен захватить населенный пункт с 2014 года.
- Бои за Авдеевку продолжались не один месяц, в течение недель оккупанты двигались к окружению города. Украинской армии удавалось сдерживать вражеские подразделения и эффективно ликвидировать их личный состав.
- В разные периоды сообщали, что потери в Авдеевке, то ли 1 к 7, или даже 1 к 20, но стопроцентно Россия теряет больше военных. Очевидно, держа оборону города до последнего, украинское военное командование имело целью нанести противнику как можно больше потерь.