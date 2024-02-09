Наши защитники активными действиями наносят оккупантам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. Карту боевых действий публикует 24 Канал.

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65 боевых столкновений за сутки

За прошедшие сутки произошло 65 боевых столкновений. В общем агрессор нанес 13 ракетных и 66 авиационных ударов, совершил 96 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах.

К сожалению, раз в результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в частности, дети. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а еще другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на разных направлениях фронта

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском – оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Какая ситуация на фронте сегодня: смотрите карту

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 5 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, где агрессор пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении – отражено 4 атаки противника возле Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 4 атаки российских захватчиков вблизи Ивановского и Клещеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении защитники продолжают сдерживать врага, что не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 19 атак врага в районе Авдеевки и еще 7 атак у Первомайского, Невельского Донецкой области,

– отметили в Генштабе ВСУ.

На Марьинском направлении наши воины продолжают сдерживать оккупационное войско неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Там отбили 16 атак.

На Шахтерском направлении – враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака оккупантов западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, оккупанты не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки враг совершил 2 штурмовые действия, правда, успеха не имел.

Силы обороны мощно бьют оккупантов

За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 складам боеприпасов, 2 артиллерийским средствам и 1 логистическому хабу агрессора.

Обратите внимание! Украинские защитники ликвидировали еще 910 оккупантов и более 100 единиц российской техники. Подробнее о потерях врага на утро 9 февраля читайте по ссылке.