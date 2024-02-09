За прошедшие сутки произошло 65 боевых столкновений. В общем агрессор нанес 13 ракетных и 66 авиационных ударов, совершил 96 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах.
К сожалению, раз в результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в частности, дети. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а еще другая гражданская инфраструктура.
Ситуация на разных направлениях фронта
Какая ситуация на фронте сегодня: смотрите карту
Силы обороны мощно бьют оккупантов
За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.
Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 складам боеприпасов, 2 артиллерийским средствам и 1 логистическому хабу агрессора.