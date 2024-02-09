Упродовж минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом агресор завдав 13 ракетних та 66 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.
На жаль, вкотре внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема, діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові й приватні будинки, а ще інша цивільна інфраструктура.
Ситуація на різних напрямках фронту
Яка ситуація на фронті сьогодні: дивіться карту
Сили оборони потужно б'ють окупантів
Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 складах боєприпасів, 2 артилерійських засобах та 1 логістичному хабу агресора.