Наші захисники активними діями завдають окупантам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Карту бойових дій публікує 24 Канал.

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65 бойових зіткнень на за добу

Упродовж минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом агресор завдав 13 ракетних та 66 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На жаль, вкотре внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема, діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові й приватні будинки, а ще інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на різних напрямках фронту

Яка ситуація на фронті сьогодні: дивіться карту

Сили оборони потужно б'ють окупантів

  • Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.
  • Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 складах боєприпасів, 2 артилерійських засобах та 1 логістичному хабу агресора.