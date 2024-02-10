Протягом минулої доби відбулося 111 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 73 авіаційних удари, здійснив 76 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Що відбувається на Сході України

На Куп'янському напрямку наші захисники відбили 11 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

ЗСУ відбили атаки ворога біля Синьківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 14 атак противника поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів, Ямполівки Донецької області.

Росіяни атакували поблизу Тернів: дивіться на карті

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки окупантів неподалік Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

Українські військові відбили штурми росіян біля Богданівки: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 21 атаку ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 12 атак біля Первомайського, Невельського Донецької області.

Ворог хоче оточити Авдіївку: дивіться на карті

На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 19 атак.

Російська армія атакувала біля Георгіївки: дивіться на карті

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили 2 атаки ворога південніше Золотої Ниви Донецької області та північніше Приютного Запорізької області.

Сили оборони відбили атаки біля Золотої Ниви: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника західніше Новопокровки, Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.

ЗСУ відбили штурми біля Вербового: дивіться на карті

На Херсонському напрямку українські воїни продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішні штурмові дії.

Водночас наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Як змінився фронт на інших напрямках

На Волинському і Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському і Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Яких втрат зазнав ворог у техніці

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки 2 пунктах управління, 2 складах боєприпасів противника.