Протягом минулої доби відбулося 111 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 73 авіаційних удари, здійснив 76 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Що відбувається на Сході України

ЗСУ відбили атаки ворога біля Синьківки: дивіться на карті

Росіяни атакували поблизу Тернів: дивіться на карті

Українські військові відбили штурми росіян біля Богданівки: дивіться на карті

Ворог хоче оточити Авдіївку: дивіться на карті

Російська армія атакувала біля Георгіївки: дивіться на карті

Сили оборони відбили атаки біля Золотої Ниви: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

ЗСУ відбили штурми біля Вербового: дивіться на карті

Як змінився фронт на інших напрямках

Яких втрат зазнав ворог у техніці

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки 2 пунктах управління, 2 складах боєприпасів противника.