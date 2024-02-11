За минулу добу відбулося 98 бойових зіткнень. Наші захисники відбили 92 атаки російських загарбників. Карту бойових дій публікує 24 Канал.

Дивіться також Росгвардію перекинули до кордону з Україною: у ЗСУ розкрили плани ворога

Яка ситуація на різних напрямках фронту

Сили оборони продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Наші військові виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Що відбувається на фронті: дивіться карту

Сили оборони знищили пункти управління, артзасоби, РЛС

Протягом минулої доби підрозділи ракетних військ нанесли ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 2 артилерійських засобах та 1 РЛС Росії.