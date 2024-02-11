За минувшие сутки произошло 98 боевых столкновений. Наши защитники отбили 92 атаки российских захватчиков. Карту боевых действий публикует 24 Канал.

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Какова ситуация на разных направлениях фронта

Силы обороны продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике. Наши военные истощают врага вдоль всей линии фронта.

Что происходит на фронте: смотрите карту

Силы обороны уничтожили пункты управления, артсредства, РЛС

За прошедшие сутки подразделения ракетных войск нанесли поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 2 артиллерийских средствах и 1 РЛС России.