О возможных планах врага в эфире телемарафона рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ. Илья Евлаш отметил, что наши военные готовы к реагированию на любые события, передает 24 Канал.
Смотрите также Оккупанты 111 раз пытались штурмовать позиции ВСУ: карта боевых действий за 10 февраля
С какой целью враг перебросил росгвардию
В частности, это для отвлечения, переброски. Конечно, что мы постоянно находимся в режиме повышенной боевой готовности и на границе с Россией. Конечно, что постоянно эти диверсионно-разведывательные группы пытаются заходить в тыл, в пятикилометровую зону вблизи границы с Россией,
– отметил Евлаш.
Добавил, что эту зону нельзя считать безопасной, ведь враг не спит. Так, оккупационное войско постоянно продолжает провоцировать, изучает, прощупывает, где и какая оборона, как реагируют украинские защитники.
Кроме того, агрессор проводит постоянно разведку с помощью различных и беспилотных летательных комплексов, в частности, разведывательных самолетов.
Поэтому мы не исключаем, что в частности, эти подразделения могут быть переброшены с такой целью. Однако, хочу заверить, что все наши подразделения в постоянной боевой готовности, готовы к реагированию на любые события,
– подчеркнул начальник пресс-службы.
Обратите внимание Ситуация под Купянском успокоилась: военные отмечают стабилизацию
Анализ ISW о передислокации оккупантов
- Накануне аналитики ISW писали, что отдельные подразделения росгвардии провели оперативную передислокацию в приграничные районы Белгородской области.
- Также предполагали, что оккупационные силы могут осуществить тактические диверсионные трансграничные рейды в Харьковскую область. В частности, чтобы отвлечь и отбросить ВСУ от направления Купянск – Сватово – Кременная, где оккупанты пытаются проводить наступательные операции.
- "Однако, российские войска вряд ли смогут провести широкомасштабные наступательные операции на Харьковщину из Белгородской области", – отметили аналитики.