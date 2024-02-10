За прошедшие сутки произошло 111 боевых столкновений. В целом враг нанес 73 авиационных удара, совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Что происходит на Востоке Украины

ВСУ отбили атаки врага возле Синьковки: смотрите на карте

Россияне атаковали вблизи Тернов: смотрите на карте

Украинские военные отбили штурмы россиян возле Богдановки: смотрите на карте

Враг хочет окружить Авдеевку: смотрите на карте

Российская армия атаковала возле Георгиевки: смотрите на карте

Силы обороны отбили атаки возле Золотой Нивы: смотрите на карте

Какая ситуация на Юге

ВСУ отбили штурмы возле Вербового: смотрите на карте

Как изменился фронт на других направлениях

Какие потери понес враг в технике

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 2 пунктах управления, 2 складах боеприпасов противника.