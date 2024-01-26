Враг боится наших ДРГ и в целом не без основания переживает за безопасность тех пограничных российских городов, которые в последнее время подпадают под удар украинских беспилотников.

Смотрите также Средств достаточно: Игнат рассказал, каким образом Россия проводит разведку в Украине

Москва укрепит границу с Украиной работниками ФСБ

25 января россияне говорили по телефону. Их разговор перехватило ГУР.

Захватчики служат на территории оккупированной Абхазии, а именно – в пограничной заставе города Очамчире. Между собой общались кадровик пограничного сухопутного отряда капитан Юсибов и прапорщик Зимсков.

А когда эти переводы на Курск, Брянск, Белгород?

– спрашивает Зимсков.

Юсибов отвечает, что не знает, но сформировать списки желающих нужно уже к вечеру. Причем на российско-украинскую границу их отправят "на постоянку".

Прапорщик говорит, мол, почему бы и нет, но пока размышляет и уточняет детали. На что капитан обреченно отвечает: "Живем одним днем, перспектив нет ни у кого".

Где вообще это Очамчире

От Очамчире до Белгорода почти тысяча километров, а до Брянска – почти 1300.

Где расположен город Очамчире в Абхазии: показываем на карте

Очамчире расположено недалеко от Туапсе. Недавно там побывали украинские дроны, которые проинспектировали, хорошо ли россияне перерабатывают нефть. Так что фээсбешники разве что в относительной безопасности.

Вряд ли ФСБ будет эффективной на границе