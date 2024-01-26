Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона привел как пример вражеские дроны оперативно-тактического уровня. По его словам, российские беспилотники постоянно висят в русле Днепра на линии фронта, передает 24 Канал.

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Как Россия получает данные

Игнат объяснил, что оккупанты также проводят съемку со спутников, отправляют вдоль границ самолеты Су-24МР и т.д. Еще захватчики используют А-50 для радиолокационной разведки, которые обычно летят в сопровождении Ил-22.

К слову, Силы обороны сбили один из самолетов А-50, а также подбили Ил-22. Глава ГУР МО Кирилл Буданов после этого заявил, что у России осталось не так много исправных А-50. В хорошем состоянии находятся только 8 из них.

У врага есть информации достаточно, к сожалению. Но мы должны сделать все для того, чтобы минимизировать ее как военные,

– заметил Игнат.

Он добавил, что гражданские украинцы тоже должны минимизировать ее, не выставляя лишнюю информацию в своих соцсетях.

Генштаб приводил статистику