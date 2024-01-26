Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона привел как пример вражеские дроны оперативно-тактического уровня. По его словам, российские беспилотники постоянно висят в русле Днепра на линии фронта, передает 24 Канал.
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Как Россия получает данные
Игнат объяснил, что оккупанты также проводят съемку со спутников, отправляют вдоль границ самолеты Су-24МР и т.д. Еще захватчики используют А-50 для радиолокационной разведки, которые обычно летят в сопровождении Ил-22.
У врага есть информации достаточно, к сожалению. Но мы должны сделать все для того, чтобы минимизировать ее как военные,
– заметил Игнат.
Он добавил, что гражданские украинцы тоже должны минимизировать ее, не выставляя лишнюю информацию в своих соцсетях.
Генштаб приводил статистику
- Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что 60% разведывательных данных захватчики получают через соцсети. Речь идет о фото и видео о деятельности ВСУ, которые некоторые пользователи опрометчиво распространяют в интернете.
- Публикация таких материалов может привести к срыву военной операции, потерям вооружения или техники и даже гибели украинских защитников. Поэтому в Генштабе создали инструкцию по поведению в соцсетях.