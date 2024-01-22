Недавно беспилотники ГУР атаковали нефтебазу в Санкт-Петербурге. Россияне испугались, ведь украинские дроны еще не залетали так далеко. Кроме психологического, это имело и экономический эффект.

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Как Годжес оценил работу ГУР и лично Буданова

Генерал-лейтенант Буданов и ГУР пока опережают российские спецслужбы... принимая бой с россиянами, ища способы перехватить инициативу, пока ВСУ корректируют свои планы и восстанавливают свои силы,

– написал бывший командующий армией США в Европе.

В комментариях пользователи согласились с такой оценкой, отметив, что Украина бьет по россиянам асимметрично и что оккупантам лучше не злить украинского тигра. Некоторые даже предлагают идеи для новых спецопераций ГУР – например, похитить российского шпиона Яна Марсалека. Мужчину разыскивали за вывод огромной суммы из немецкого финансового сервиса Wirecard, но оказалось, что он все десять лет работы в сервисе готовил шпионов и помогал Пригожину.

Еще Годжес перепостил сообщение генерал-майора в отставке Ника Райана, в котором говорится, что удар по российской нефтебазе – своеобразные "агрессивные санкции" против российского энергетического экспорта. Эта атака демонстрирует возможности "украинского стратегического ударного комплекса, который постоянно адаптируется и достаточно впечатляющий".

Буданов поздравил с Днем Соборности

Начальник ГУР МО подчеркнул, что Россия пыталась играть на идеи федерализации и разделения Украины на части, но кремлевские фейки и откровенная ложь не способны разделить украинцев. Сотрудники военной разведки "стоят на передовых позициях, уничтожают оккупантов глубоко в их тылу и на территории самой России, наносят болезненные удары, каждый раз приближая нашу общую победу".

Мы готовы ежедневно напоминать врагам о "горячем украинском гостеприимстве" для любых незваных гостей,

– подчеркнул Буданов.

Обратите внимание! Сейчас есть возможность приобрести эксклюзивную почтовую марку "Главное управление разведки Министерства обороны Украины". Все средства от продажи пойдут на приобретение морского ударного дрона для воинов-разведчиков.

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Что может сделать Россия в ответ на атаку по нефтебазе

Кирилл Буданов поделился планами разведки на будущее и объяснил, не пугает ли его возможность ядерной мести со стороны россиян.