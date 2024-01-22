Предварительно, по морскому терминалу в Усть-Луге прицельно отработали дроны СБУ. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар.

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Компания возобновит деятельность в течение нескольких недель

Компания "Новатек" 21 января заявила, что в настоящее время некоторые операции на огромном терминале по отгрузке топлива в Балтийском море и "технологический процесс" на комплексе приостановлены. Такое решение было принято в результате масштабного пожара, возникшего на объекте.

Известно также, что в результате инцидента были повреждены два водохранилища и насосная станция.

Мы считаем, что завод, скорее всего, вернется к значительной мощности в течение нескольких недель или, в худшем случае, месяцев,

– отметили аналитики московской брокерской компании БКС.

Отмечается, что комплекс получает газовый конденсат, разновидность легкой нефти, для переработки около 7 миллионов тонн в год из Пуровского завода в Западной Сибири для дальнейшего производства нефтепродуктов, таких как нефть, авиакеросин и газойль.

В то же время, эксперты отмечают, что "Новатек" теперь будет вынужден экспортировать больше газового конденсата вместо высокомаржинального топлива через другие терминалы.

В частности, инвестбанк "Синара" заявил, что из-за инцидента может пострадать четверть доходов "Новатека".

Экспорт российской нефти

В 2023 году Россия экспортировала в Азию рекордный объем нефти, используемой для производства нефтехимической продукции, которая в конечном итоге превращается в пластмассы и полиэфирные волокна.

Это произошло после введенного эмбарго Европейский Союз на российские нефтепродукты.

Согласно данным LSEG, в 2023 году из порта Усть-Луга, где расположено несколько точек сбыта экспорта сырьевых товаров, в Азию было отправлено 5,2 миллиона тонн нефти, из них 2,8 миллиона поступило из терминала "Новатека".

Что известно попадания в Усть-Луге