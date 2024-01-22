Попередньо, по морському терміналу в Усть-Лузі прицільно відпрацювали дрони СБУ. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа.

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Компанія відновить діяльність протягом кількох тижнів

Компанія "Новатек" 21 січня заявила, що наразі деякі операції на величезному терміналі з відвантаження палива в Балтійському морі та "технологічний процес" на комплексі призупинено. Таке рішення було ухвалено внаслідок масштабної пожежі, яка виникла на об'єкті.

Відомо також, що внаслідок інциденту було пошкоджено два водосховища та помпову станцію.

Ми вважаємо, що завод, найімовірніше, повернеться до значної потужності протягом кількох тижнів або, у гіршому випадку, місяців,

– зазначили аналітики московської брокерської компанії БКС.

Зазначається, що комплекс отримує газовий конденсат, різновид легкої нафти, для перероблення близько 7 мільйонів тонн на рік з Пуровського заводу в Західному Сибіру для подальшого виробництва нафтопродуктів, таких як нафта, авіагас і газойль.

Водночас експерти наголошують, що "Новатек" тепер буде змушений експортувати більше газового конденсату замість високомаржинального палива через інші термінали.

Зокрема, інвестбанк "Сінара" заявив, що через інцидент може постраждати чверть доходів "Новатеку".

Експорт російської нафти

У 2023 році Росія експортувала в Азію рекордний обсяг нафти, що використовується для виробництва нафтохімічної продукції, яка зрештою перетворюється на пластмаси та поліефірні волокна.

Це відбулося після введеного ембарго Європейського Союзу на російські нафтопродукти.

Згідно з даними LSEG, у 2023 році з порту Усть-Луга, де розташовано кілька точок збуту експорту сировинних товарів, до Азії було відправлено 5,2 мільйона тонн нафти, з них 2,8 мільйона надійшло з термінала "Новатеку".

Що відомо влучання в Усть-Лузі