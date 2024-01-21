Отже, поки у Тулі горіло військове підприємство, у Ленінградській області палав вугільний термінал, "бавовна" також здійснила офіційні візити й до кількох інших міст Росії. Де саме відбулося вибухове шоу, читайте далі.

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Вибухи у Смоленську та Орлі

Вночі проти 21 січня від вибухів здригалися будинки у російських Смоленську та Орлі. Місцеві жителі писали, що міста перебувають під атакою безпілотників.

Так, міноборони Росії повідомляло, що опівночі Україна начебто запустила по об'єктах країни – агресорки ударні дрони. Три з них нібито знищила "прославлена" "Пе-ве-о" над територією Смоленської області.

Яскраві спалахи у Тулі: відео соцмережі

Тула здригалася від вибухів: відео соцмережі

У Клинцях Брянської області теж були вибухи. Росіяни заявляли про роботу ППО.

У Клинцях знову щось гуркоче: відео соцмережі

Нагадаємо, що увечері 20 січня у Тулі сталися "прильоти" по заводу "Щегловський вал". Це підприємство військово-промислового комплексу Росії, де збирають ЗРК "Панцир-С" і "Панцир-С1", а також модернізують різноманітну бронетехніку.

В Усть – Лузі "бавовна" – на газосховищі "Новатек"

Вночі горіло й в порту "Усть-Луги" на терміналі "Новатек". Очевидці пожежі так описували свої враження від побаченого і почутного: "Коли вибухає, земля тремтить".

Пожежа на морському терміналі в "Усть-Луги": відео соцмережі

Згодом з'ясувалося, що безпілотники атакували термінал морського торговельного порту, а також газосховище.

Місцеві пабліки писали про загоріння 2 цистерн з 17. На місці працювали пожежники, які намагалися запобігти розповсюдженню вогню на інші резервуари.

За даними російських ЗМІ, два БпЛА вдарили по газосховищу в портовому терміналі о 3:20 ночі, де біля причалів перебували три великі танкери, які прибули до Усть-Луги з Бельгії, Оману та Лівії.

"Багатостраждальні" Клинці знову під ударом: що відомо