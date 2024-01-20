Про вибухи у Клинцях повідомляють російські телеграм-канали. Окупанти знову заявляють про "атаку безпілотників", передає 24 Канал.
Важливо Гарна "бавовна": у ГУР розповіли про наслідки вибухів у Клинцях і Тамбові та причетність України
У Клинцях знову гучно
У російських Клинцях Брянської області окупанти знову бідкаються на вибухи. Близько о 06:30 у місті було гучно й місцеві жителі почали панікувати.
Згодом російське міноборони заявило, що Клінцовський район буцімто намагалися атакувати безпілотники. За словами окупантів, "пе-ве-о" все збило, а постраждалих та руйнувань немає. На місці падіння уламків безпілотника працюють оперативні та екстрені служби.
Над Клінцовським районом знищено безпілотний літальний апарат літакового типу. Постраждалих та руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці,
– повідомив губернатор Брянської області Богомаз.
У Росії знищили нафтобазу та пошкодили пороховий завод
- Для окупантів ранок 19 січня видався вкрай тривожним. Так, у Клинцях Брянської області пролунали потужні вибухи, після чого стало відомо про пожежу на нафтосховищі. Як повідомили джерела у спецслужбах, ця атака по ворожому об'єкту була роботою української розвідки. Відомо, що було уражено чотири резервуари з бензином. Пожежа настільки масштабна, що окупанти й досі її не приборкали. За останніми даними, вогонь охопив близько 1800 квадратних метрів.
- Тривожно було й у Тамбові. Там під ударом опинився Тамбовський пороховий завод. Ця атака також була спецоперацію українських підрозділів.
- Й хоча окупанти заявляли, що буцімто руйнувань немає, а безпілотник просто "впав" на майданчик біля цеху зі змішування порохів, однак опубліковані у мережі кадри свідчать про протилежне. Так, на відео видно зруйновану будівлю, обгорілі автомобілі та вибиті вікна. Росіяни також заявляють, що буцімто ніхто не постраждав, однак при таких масштабах руйнувань могли постраждати працівники.
- До слова, вибухи на нафтобазі та пороховому заводі спровокували неабияку істерику у росіян. Вони почали критикувати російську владу, заявляли про діряве "пе-ве-о" й традиційно вимагали ударів у відповідь.