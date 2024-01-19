Російські телеграм-канали пишуть, що нібито ЗСУ вночі намагалися атакувати Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ. Росіяни наполягають, що внаслідок удару ніхто не постраждав, передає 24 Канал.
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БпЛА нібито збили
Російські пропагандисти зазначили, що ця атака відбулася о четвертій годині ранку за місцевим часом. За словами росіян, безпілотники літакового типу буцімто впав на майданчик біля цеху зі змішування порохів на проспекті Праці.
У мережі потрапило відео із місця влучання, де дрон нібито "просто впав". На записі можна побачити те, що лишилося від порохового заводу. До слова, постраждали також прилеглі території. На місці працювали рятувальники.
Руйнування дійсно суттєві. Ба більше, хоч росіяни й переконують всіх, що насправді ніхто не постраждав, однак це, ймовірно, не правда. Крім решток будівлі, там можна також побачити обгорілі авто, які, судячи із пошкоджень, перебували у безпосередній близькості до місця удару.
Наслідки удару по заводу: дивіться відео
У Клинцях вдарили по нафтобазі
- У Росії загорілась чергова нафтобаза. Джерела 24 Каналу повідомляють, що це – спецоперація Головного управління розвідки Міноборони України. Площа пожежі становить 1 тисячу квадратних метрів. Горять чотири резервуари з бензином.
- У Росії повідомляють, що нафтобазу намагались атакувати безпілотним літальним апаратом, але він нібито був виведеним із ладу засобами радіоелектронної боротьби. Однак губернатор Брянської області Алєксандр Богомаз повідомив, що під час так званого знищення, БпЛА встиг скинути боєприпас на нафтобазу.
- За попередньою інформацією ЗМІ ворога, постраждалих немає. На місці працювали пожежники та всі необхідні екстрені служби.