Російські телеграм-канали пишуть, що нібито ЗСУ вночі намагалися атакувати Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ. Росіяни наполягають, що внаслідок удару ніхто не постраждав, передає 24 Канал.

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БпЛА нібито збили

Російські пропагандисти зазначили, що ця атака відбулася о четвертій годині ранку за місцевим часом. За словами росіян, безпілотники літакового типу буцімто впав на майданчик біля цеху зі змішування порохів на проспекті Праці.

У мережі потрапило відео із місця влучання, де дрон нібито "просто впав". На записі можна побачити те, що лишилося від порохового заводу. До слова, постраждали також прилеглі території. На місці працювали рятувальники.

Руйнування дійсно суттєві. Ба більше, хоч росіяни й переконують всіх, що насправді ніхто не постраждав, однак це, ймовірно, не правда. Крім решток будівлі, там можна також побачити обгорілі авто, які, судячи із пошкоджень, перебували у безпосередній близькості до місця удару.

Наслідки удару по заводу: дивіться відео

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