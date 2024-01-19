Российские телеграмм-каналы пишут, что якобы ВСУ ночью пытались атаковать Тамбовский пороховой завод в Котовске. Россияне настаивают, что в результате удара никто не пострадал. 24 Канал.
Смотрите также "Люда, нам п**дец": яркие кадры горящей нефтебазы в Клинцах
БпЛА якобы сбили
Российские пропагандисты отметили, что эта атака произошла в четыре часа утра по местному времени. По словам россиян, беспилотники самолетного типа якобы упали на площадку возле цеха по смешиванию порохов на проспекте Труда.
В сети попало видео с места попадания, где дрон якобы "просто упал". На записи можно увидеть то, что осталось от порохового завода. К слову, пострадали также близлежащие территории. На месте работали спасатели.
Разрушения действительно существенны. Более того, хоть россияне и убеждают всех, что на самом деле никто не пострадал, однако это, вероятно, не правда. Кроме остатков здания, там можно увидеть обгорелые авто, которые, судя по повреждениям, находились в непосредственной близости к месту удара.
Последствия удара по заводу: смотрите видео
В Клинцах ударили по нефтебазе
- В России загорелась очередная нефтебаза. Источники 24 Канала сообщают, что это спецоперация Главного управления разведки Минобороны Украины. Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Горят четыре резервуара с бензином.
- В России сообщают, что нефтебазу пытались атаковать беспилотным летательным аппаратом, но он якобы был выведен из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Однако губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что во время так называемого уничтожения БПЛА успел сбросить боеприпас на нефтебазу.
- По предварительной информации врага СМИ, пострадавших нет. На месте работали пожарные и все необходимые экстренные службы.