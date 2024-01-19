Российские телеграмм-каналы пишут, что якобы ВСУ ночью пытались атаковать Тамбовский пороховой завод в Котовске. Россияне настаивают, что в результате удара никто не пострадал. 24 Канал.

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БпЛА якобы сбили

Российские пропагандисты отметили, что эта атака произошла в четыре часа утра по местному времени. По словам россиян, беспилотники самолетного типа якобы упали на площадку возле цеха по смешиванию порохов на проспекте Труда.

В сети попало видео с места попадания, где дрон якобы "просто упал". На записи можно увидеть то, что осталось от порохового завода. К слову, пострадали также близлежащие территории. На месте работали спасатели.

Разрушения действительно существенны. Более того, хоть россияне и убеждают всех, что на самом деле никто не пострадал, однако это, вероятно, не правда. Кроме остатков здания, там можно увидеть обгорелые авто, которые, судя по повреждениям, находились в непосредственной близости к месту удара.

Последствия удара по заводу: смотрите видео

В Клинцах ударили по нефтебазе