В частности, в сети очевидцы публикуют видео, где не в силах сдержать свои комментарии. В их голосах слышно отчаяние. Одна россиянка считает, что "им п..ец". 24 Канал собрал самые яркие (в прямом смысле) видео горящей нефтебазы.

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На кадрах можно увидеть, что пожар достаточно масштабный и сопровождается задымлением.

В России горит очередная нефтебаза: видео

Вот видео, где две россиянки говорят между собой. Одна из них переживает, что газ не перекрыла в доме. Другая ей отвечает, что уже без разницы.

– Я волнуюсь, что мы газ перекрыли, а в доме не перекрыли.

– А это ничего страшного. Игорь сказал, что все. Народ, оно если сгорит, то сгорит. Нам п..ец Люда, ты в курсе.

– Нет, нет, Вика. Не говори так. Все мимо нас пока, не волнуйся.

Народ, нам п..ец: видео пожара на нефтебазе в Клинцах

Россияне говорят о беспилотнике

Минобороны России традиционно обвиняет во всем Украину. Говорят, что на них летел украинский беспилотник, и его вроде бы ликвидировал РЭБ.

И вроде бы, во время уничтожения воздушной цели на территорию нефтебазы упал снаряд.

Россияне говорят нефтебазу атаковали: видео

Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что произошло возгорание резервуаров, а пострадавших нет.

В то же время на кадрах видны реальные масштабы пожара. Драматизма придает сильное задымление.

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Российские СМИ сообщают, что на месте работают пожарно-спасательные расчеты, привлечены 13 пожарных автоцистерн. Также для помощи в тушении прибыл пожарный поезд.



Масштабный пожар на нефтебазе в Клинцах / Фото из телеграм-каналов



Задымление видно в разных уголках региона / Фото из телеграм-каналов

У россиян постоянные проблемы