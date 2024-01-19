Зокрема, у мережі очевидці публікують відео, на яких не в силах стримати свої коментарі. У їх голосах чути відчай. Одна росіянка вважає, що "їм п..єц". 24 Канал зібрав найяскравіші (у прямому сенсі) відео палаючої нафтобази.

Дивіться також На Брянщині у Клинцях горить нафтобаза: це спецоперація ГУР, – джерела

На кадрах можна побачити, що пожежа досить масштабна і супроводжується задимленням.

В Росії палає чергова нафтобаза: відео

Ось відео, де дві росіянки говорять між собою. Одна із них хвилюється, що газ не перекрила в будинку. Інша їй відповідає, що уже без різниці.

– Я хвилююсь, що ми газ перекрили, а в будинку не перекрили.

– А це нічого страшного. Ігор сказав, що все. Люд, воно якщо згорить, то згорить. Нам п..єц Люда, ти в курсі.

– Ні, ні, Віка. Не кажи так. Все мимо нас поки, не хвилюйся.

Люд, нам п..єц: відео пожежі на нафтобазі у Клинцях

Росіяни говорять про безпілотник

Міноборони Росії традиційно звинувачує в усьому Україну. Кажуть, що на них летів український безпілотник, і його начебто ліквідував РЕБ.

І начебто, під час знищення повітряної цілі на територію нафтобази впав снаряд.

Росіяни кажуть нафтобазу атакували: відео

Губернатор регіону Олександр Богомаз заявив, що сталося загоряння резервуарів, а постраждалих немає.

Водночас на кадрах видно реальні масштаби пожежі. Драматизму додає сильне задимлення.

До теми Свіженька "бавовна" на нафтобазі у Росії: показуємо на карті, де розташовані Клинці

Російські ЗМІ повідомляють, що на місці працюють пожежно-рятувальні розрахунки, залучено 13 пожежних автоцистерн. Також для допомоги в гасінні прибув пожежний поїзд.



Масштабна пожежа на нафтобазі в Клинцях / Фото з телеграм-каналів



Задимлення видно у різних куточках регіону / Фото з телеграм-каналів

В Росіян постійні негаразди